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不服被檢舉交通違規 你可以這麼做

2020-01-20 22:19聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

違規停車居交通檢舉案件之首，除了是警方取締重點外，也要小心民眾主動檢舉。圖／本報...
違規停車居交通檢舉案件之首，除了是警方取締重點外，也要小心民眾主動檢舉。圖／本報資料照片
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「路見不平，氣死閒人」，造就一些見義勇為的檢舉達人，卻也不乏挾怨報復，不過檢舉交通違規必須具備一定要件，否則仍不能成案，被檢舉人如果不服，也可以舉證提出救濟，雙方儼然進行一場攻防戰。

彰化縣警察局交通隊表示，由於採實名檢舉，交通違規檢舉人一定要填寫姓名、地址、身分證字號及連絡方式，並在採證日的7天內提出檢舉，逾期無效，而取證照片或影片必須要有日期、時間顯示，並詳載行為地點及違規事實。

為確認違規事實，違規車輛應攝取清楚車牌、顏色及地面標線，照片應附至少兩張連續採照片；違規停車須可以證明車輛未移動，可明顯辨識駕駛座無人，或者影片或2張以上的相片可看出違規車輛停放同一位置，且靜置時間3分鐘以上。

被檢舉人在收到罰單後，如果不服，也可以省視被檢舉的違規行為，是否符合警方規定的檢舉注意事項，如果不符，可以申訴請求撤銷；如果證明車牌號碼或者車子顏色、車型不對，可以提出申訴；如果違停多日，遭多次重複檢舉，只要能提出證明未移動，屬於同一違規行為，不得重複開單。

就算符合檢舉事項，被檢舉人還可以舉證為了急病就醫、孕婦待產等緊急狀況，可以檢具醫師證明，申訴免罰；收到裁決書後，可於30天內提出意見陳述，向裁決的監理單位申訴，如申訴不成，還可以向法院提起行政訴訟。

對於民眾檢舉交通違規，仍須經警方審核，甚至實地勘查，並非照單全收，如果民眾向警方提出檢舉，因相關事證不足，未能成案，警方必須敘明理由，以求周詳，並避免徇私的空間。

違規停車居交通檢舉案件之首，除了是警方取締重點外，也要小心民眾主動檢舉。圖／本報...
違規停車居交通檢舉案件之首，除了是警方取締重點外，也要小心民眾主動檢舉。圖／本報資料照片
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交通違規警察

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