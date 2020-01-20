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實名檢舉後遺症？ 中市去年交通違規檢舉暴增16萬件

2020-01-20 21:33聯合報 記者劉明岩陳宏睿賴香珊／即時報導

為避免浮濫或挾怨檢舉，交通違規檢舉從去年元旦起，採取實名檢舉，但實施一年來，檢舉案件卻有增無減，台中市去年民眾檢舉交通違規案件達46萬件，比起前年多出16萬件，而彰化縣去年檢舉案件也攀升到5萬7249件，比前年多出1萬5千件，南投縣從前年的14153件增至16981件，三市縣均以違規停車最多，其次是未打方向燈、未依號誌行駛。

台中市警局交通大隊執法組表示，根據統計資料，去年全年度收到民眾檢舉而告發的案件有29萬5106件，比起2018年的22萬4114件、2017年的20萬5343件都還要明顯成長，而去年收到的檢舉案件量達46萬餘件，比前一年的30萬件，多出16萬件 。

彰化縣2017年交通檢舉案件才1萬多件，前年達4萬2000多件，暴增3萬多件，去年實名檢舉仍達5萬7249件，多出1萬5000件，成案率達7成；南投縣從前年的14153件增至16981件，成案告發件則是從12004件提高至13690件。

台中市警局交通大隊執法組表示，去年民眾檢舉告發的案件前3名是違規停車，約占告發件數的55%，其次是沒打方向燈、未依標示標線號誌行駛，都各占約1成左右，其中不乏重複檢舉，不過檢舉違規是民眾依法行使的權利，若有認定違規，警方也將依規定告發。

彰化縣舉發件數也是違停最多，但成案反而較低，約6成，主要是違停認定比較嚴謹而且難度較高，必須舉證車上沒有人？有沒有熄火？是不是臨時停車？是否停紅線或黃線等。

南投縣政府警察局認為，民眾自發性檢舉違規意識抬頭，檢舉案才會因此增加，但成案比例卻下降，主要是因為仍有部分民眾匿名或實名資料未確實填寫完成，所以不予受理或不成案。

很多民眾都以為檢舉達人如此熱中檢舉，以為是有檢舉獎金可拿，但警方表示，這都不是事實，主要加上影音設備的精進與普及，以及爆料文化興盛，讓交通檢舉案件的量與質均有大幅提升，尤其在實名檢舉實施後，檢舉成案率反而提升。

彰化縣警察局交通隊指出，目前交通違規檢舉工具以行車紀錄器及手機最多，尤其行車紀錄器除汽車用外，還有可以騎機車安裝在安全帽上，如同小蜜蜂般，隨時隨地都可以檢舉。

根據警方了解，這些檢舉達人大多是善於使用影音設備的上班族或學生，檢舉範圍多在自己的生活圈，熟知檢舉規定與技巧，因此成案率高；至於檢舉動機，主要是因自己權益受損，像違停影響出入、遭逼車等，但很大部分是正義感驅使，看不慣違規行為。

違規停車居交通檢舉案件之首，除了是警方取締重點外，也要小心民眾主動檢舉。本報資料...
違規停車居交通檢舉案件之首，除了是警方取締重點外，也要小心民眾主動檢舉。本報資料照片
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違規停車居交通檢舉案件之首，除了是警方取締重點外，也要小心民眾主動檢舉。本報資料...
違規停車居交通檢舉案件之首，除了是警方取締重點外，也要小心民眾主動檢舉。本報資料照片
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違停台中市

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