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幼童才全部下完娃娃車 他疑癲癇發作追撞老師受輕傷

2020-01-20 19:05聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市中正二路今天下午5點多往市區方向，發生休旅車撞娃娃車意外，娃娃車停在路旁，39歲女老師開門讓車內最後1名幼童下車，女老師上車，娃娃車打方向燈打方向燈準備起步，一輛休旅車先擦撞停在路旁的轎車，再從後撞上娃娃車，娃娃車受到撞擊，90度橫向車道。

苗栗縣消防局據報，救護車趕到現場將受傷的女老師及休旅車52歲林姓男駕駛送醫，警方初步調查，林男疑似癲癇發作，車子失控發生事故，還好娃娃車幼童12秒前剛下車，女老師左臂擦傷，並無大礙，案由警方進一步處理中。

苗栗縣頭份市今天下午5點多發生休旅車撞娃娃車意外，還有幼童先一步全部下車，案由警...
苗栗縣頭份市今天下午5點多發生休旅車撞娃娃車意外，還有幼童先一步全部下車，案由警方處理中。記者范榮達／翻攝
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休旅車苗栗縣事故

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