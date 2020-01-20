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陸空聯合搶救成功 梨山森林大火終獲控制

2020-01-20 18:59中央社 台中20日電

梨山大火位在台八線80.3K，下面是德基水庫，風勢太大往上延燒。 圖／中市消防局...
梨山大火位在台八線80.3K，下面是德基水庫，風勢太大往上延燒。 圖／中市消防局提供
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台中市和平區梨山地區於19日上午發生森林火災，經空中與地面聯合撲救，林務局東勢林區管理處今天表示，下午4時已控制火勢，目前進行殘火處理，粗估燃燒面積約3公頃。

東勢林區管理處表示，這場森林火災地點位於原住民保留地及東勢林區管理處轄管大甲溪事業區第5林班，林管處接獲通報後，立即調度森林救火隊員奔赴火場，共動員73人進行地面滅火。

林管處指出，除地面撲救外，還聯合空中勤務總隊及國家搜救指揮中心出動直升機從空中灌灑撲救，空中與地面通力合作，並成功在今天下午4時控制火勢，目前正進行殘火處理，粗估燃燒面積約3公頃。

林管處表示，由於火場林相為針闊葉混淆林、芒草及矮灌叢密布易燃，火勢順著風勢不斷延燒，且海拔高度1600公尺以上，地勢陡竣，林務局國家森林救火隊2天1夜以來，克服險竣地勢，持續救火。

林管處指出，救火人員分別於火場東、西、南側開闢防火線260公尺，幫浦組並於火場拉設水線350公尺直接灌灑，阻絕火勢向外延燒，同時直升機也在空中投水灌灑，累計投水68次。

東勢林區管理處呼籲，目前已進入乾燥季節，民眾上山請注意防火，若發現森林火災盡速通報消防單位或撥打林務局保林專線0800-000930通報，另森林法規定，放火或失火燒毀他人之森林者，應負刑責外，尚須負民事賠償責任。

火災直升機原住民

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