親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

傳仁愛醫院有武漢來患者 北市：沒發燒不符通報定義

「武漢肺炎」攻入北京！中國春運30億人流的防疫難關

台鐵潮州機場工地無防墜網 多項公安缺失遭罰68萬

2020-01-20 14:36聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

勞動部今天北、中、南3地同步進行春安聯合檢查，勞動部長許銘春南下前往台鐵潮州機場主體工程視察，並針對防墜落安全網、防坍塌擋土支撐等公安設備不足，處分開罰68萬元。許銘春表示，勞動檢查只是最後一道防線，勞工的安全跟權益一定要拜託事業單位用心、關心，才能保障勞工安全。

勞動部表示，農曆春節將至，事業單位歲修與趕工作業頻繁，相對增加職業災風險，且交通運輸業、零售販售業等進入業務繁忙高峰期，因工時延長，勞工易發生過勞。為督促事業單位加強春節前後各項防災工作及遵守過勞預防相關規定，今天在板橋客運轉運站、林口發電廠、長春石油化學苗栗二廠、CL121標台鐵潮州機場主體工進行春安聯合檢查。

其中，潮州機場工程，因開口沒有設護欄、無適當的上下設備、施工架沒有跟結構物妥實連結；防坍塌擋土支撐、防墜落安全網都有設備不足，一共處分開罰63萬元，對於有立即危險的作業場域當場予以停工處分。

許銘春表示，自1月3日起至２月10日展開為期39天的「109年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，藉由中央和地方合作，展現政府保障勞工安全權益的決心。營造業屬於高職災的行業，尤其營造工地屬於高危險場域，加上勞工流動性高，可能因為不熟習作業環境而發生職災，事業單位應特別注意工地安全衛生設施，及人員機器進場管制，希望所有事業單位都能夠對於高危險作業進行加強防災作為，自主管力部分一定要落實，不怕一萬只怕萬一。

許銘春說，處分不是目的，重點在提醒雇主確實改善勞動安全才是重點，台鐵潮州機場主體工程工地有126名外籍移工，都為台灣建設在努力，盼雇主一定要對移工施予專業教育訓練及安全的工作及住宿環境，保障移工等每一位勞工安全。

勞動部長許銘春今南下前往台鐵潮州機場主體工程進行春安勞動檢查。記者江國豪／攝影
勞動部長許銘春今南下前往台鐵潮州機場主體工程進行春安勞動檢查。記者江國豪／攝影
分享
勞動部長許銘春今南下前往台鐵潮州機場主體工程進行春安勞動檢查。記者江國豪／攝影
勞動部長許銘春今南下前往台鐵潮州機場主體工程進行春安勞動檢查。記者江國豪／攝影
分享
勞動部長許銘春今南下前往台鐵潮州機場主體工程進行春安勞動檢查。記者江國豪／攝影
勞動部長許銘春今南下前往台鐵潮州機場主體工程進行春安勞動檢查。記者江國豪／攝影
分享
勞動部長許銘春今南下前往台鐵潮州機場主體工程進行春安勞動檢查。記者江國豪／攝影
勞動部長許銘春今南下前往台鐵潮州機場主體工程進行春安勞動檢查。記者江國豪／攝影
分享
勞動部長許銘春今南下前往台鐵潮州機場主體工程進行春安勞動檢查。記者江國豪／攝影
勞動部長許銘春今南下前往台鐵潮州機場主體工程進行春安勞動檢查。記者江國豪／攝影
分享

延伸閱讀

逾6成民眾不知蘇內閣閣員 游盈隆：蔡政府官場...

終於有自己的家！金門就業中心廳舍今動土 明年...

結合技能檢定考場 金門就業中心新大樓動土

大量解僱法限制出境規範 許銘春：審慎研議檢討

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

中埔女檳榔工熬夜工作 騎車返家路上疑逆向撞轎車亡

2020-01-20 14:35

國道三號鶯歌路段 5車連環追撞大塞車

2020-01-20 14:14

國道3號52.5K處5車連環撞 1車遭擠壓變形

2020-01-20 13:59

影／台中大媽撞人車落跑 好心路人留字條揪凶

2020-01-20 13:17

影／北屯菸酒商倉庫清晨大火 初估損失超過200萬

2020-01-20 12:58

監視器、GPS訊號阻斷器難逃法網 高市警攻破詐騙機房

2020-01-20 12:46

影／正妹警一中商圈搞直播 聯手盧秀燕犯罪宣導

2020-01-20 12:46

影／梨山佳陽28小時燒3公頃 消防加黑鷹77人次滅火

2020-01-20 12:07

影／月入4萬好誘人 退休白髮大媽淪為詐欺車手

2020-01-20 11:20

趁深夜偷走熊貓外送箱 男被逮稱「誤會一場」

2020-01-20 11:15

粗心婦丟血汗錢 警找回破涕笑

2020-01-20 11:00

中埔機車女騎士疑似逆向撞轎車 送醫後不治

2020-01-20 10:59

疑煞車故障失靈 水泥車衝進五股八方雲集

2020-01-20 10:14

影／台中北屯倉庫傳火警 濃煙竄天加派支援

2020-01-20 09:35

台東成功外海火燒船 2漁民驚險獲救

2020-01-20 09:05

台南市東區深夜發生廂型車撞機車 一死一重傷

2020-01-20 01:11

梨山森林大火 三黑鷹來回28趟灌救

2020-01-20 00:15

「學校有教我不怕」透天厝失火 9歲女童架梯救人

2020-01-19 23:57

遇上失速車禍 女童過馬路斷魂

2020-01-19 23:54

重機台3線飆車 苗栗取締36件

2020-01-19 23:33

影／拍防詐短片 台南3刑警成「絲襪男」用心良苦

2020-01-19 21:05

泰安鄉機車撞護欄2人翻落駁坎 女命危男骨折

2020-01-19 20:26

桃園查酒駕大臨檢 市警局：春節抓酒駕不打烊

2020-01-19 19:36

歲末迎新春 台南警陪青少年反毒健康放寒假

2020-01-19 19:33

雙胞胎打火兄弟119同被表揚 最難忘在火場相見

2020-01-19 19:31

台南4樓透天厝火災 9歲女童機警架梯幫祖父弟弟逃生

2020-01-19 18:04

員警機警拋交通錐攔路 拒檢毒販束手就逮

2020-01-19 15:57

影／陸空搶救梨山大火已控制 直升機灌灑14趟

2020-01-19 15:40

傑出消防員救回窒息幼兒 獲鳳凰獎並受縣長表揚

2020-01-19 15:32

119消防節挽袖捐血 消防弟兄快閃演出

2020-01-19 14:37

中年大叔全身光溜溜墜樓 喝太醉失憶統統不記得

2020-01-19 13:42

疑騎機車自撞電桿 高職夜間部學生陳屍水溝

2020-01-19 13:32

跨國1路橋汽機車相撞 騎士重傷機車起火變廢鐵

2020-01-19 13:19

影／梨山火燒山1.5公頃恐擴大 黑鷹高空滅火小心避電纜

2020-01-19 13:04

影／梨山當地水源用盡火勢擴大 黑鷹馳援躲電線找水源

2020-01-19 12:25

119提升救災能量 花蓮成立山水域、救護義消分隊

2020-01-19 12:21

獨居老人受里長照護15年 捐出全部財產買救災車回報

2020-01-19 12:08

97歲老婦採買年貨跌坐路旁 暖心女警背返家

2020-01-19 11:48

影／一句「沒關係」誤會大了 車主開走吃肇逃罰單

2020-01-19 11:26
看更多

熱門文章

超速行車影像曝光 蘆洲恐怖車禍波及女童喪命

2020-01-19 17:35

台中街頭活春宮原來是他 北部商人偕氣炸正宮上警局

2020-01-20 11:55

影／特斯拉車與轎車搶快女童喪命路口 兩駕駛5萬元交保

2020-01-19 19:17

店家疑煮珍珠釀禍！士林夜市火災 疏散5人無傷亡

2020-01-19 16:17

「學校有教我不怕」透天厝失火 9歲女童架梯救人

2020-01-19 23:57

瑞芳暗夜槍響連轟14槍3人中彈 槍手被判7年6月

2020-01-19 17:09

帶汽油向韓國瑜抗議 李柏融一度揚言自焚

2020-01-20 13:46

台南市東區深夜發生廂型車撞機車 一死一重傷

2020-01-20 01:11

運將養父模仿A片情節 少女成為犧牲品被蹂躪

2020-01-20 07:35

飆車不要來台3線 苗栗專案勤務取締36件超速

2020-01-19 15:39

影／陸空搶救梨山大火已控制 直升機灌灑14趟

2020-01-19 15:40

中埔機車女騎士疑似逆向撞轎車 送醫後不治

2020-01-20 10:59

台中警官性侵學妹賠60萬獲緩刑 市警局：研議後續處分

2020-01-19 16:47

泰安鄉機車撞護欄2人翻落駁坎 女命危男骨折

2020-01-19 20:26

台東成功外海火燒船 2漁民驚險獲救

2020-01-20 09:05

梨山森林大火 三黑鷹來回28趟灌救

2020-01-20 00:15

高雄男怒嗆吳斯懷13字 遭認影響安寧罰3千

2020-01-19 16:46

台南4樓透天厝火災 9歲女童機警架梯幫祖父弟弟逃生

2020-01-19 18:04

蘆洲女童命喪車禍 侯友宜：虛心的檢討

2020-01-20 12:29

三教授都還在任教...性平調查保密 狼師在哪學生怕怕

2020-01-20 00:01

獨／收春節掃除廢品遭覬覦 新北資源場驚遇持槍盜

2020-01-20 11:53

桃園查酒駕大臨檢 市警局：春節抓酒駕不打烊

2020-01-19 19:36

影／月入4萬好誘人 退休白髮大媽淪為詐欺車手

2020-01-20 11:20

前國安局長擔任董事長遭控作假帳 最高法院判無罪確定

2020-01-20 11:28

新法上路首宗 撞球館鬥毆8人送辦

2020-01-20 00:00

他誆賣這種鳥詐6千 賠完錢還要入獄

2020-01-19 15:57

渣男秘錄愛愛影片恐嚇取財 富家女受打擊憂鬱症

2020-01-20 14:14

新北去年毒品查獲量暴增10倍 警：掃出製毒工廠

2020-01-19 19:54

疑煞車故障失靈 水泥車衝進五股八方雲集

2020-01-20 10:14

終獲交保600萬卻籌不出 陳慶男延押監所過年

2020-01-20 10:36

影／台中北屯倉庫傳火警 濃煙竄天加派支援

2020-01-20 09:35

員警機警拋交通錐攔路 拒檢毒販束手就逮

2020-01-19 15:57

教師輪流或委外 性平委員專業受考驗

2020-01-20 00:09

女大生吸食「毒郵票」後從13樓墜下 男大生被緩起訴

2020-01-20 13:45

影／正妹警一中商圈搞直播 聯手盧秀燕犯罪宣導

2020-01-20 12:46

影／台中大媽撞人車落跑 好心路人留字條揪凶

2020-01-20 13:17

「警察公仔」原創者告侵權 北市兩分局長和解獲不起訴

2020-01-20 11:18

遇上失速車禍 女童過馬路斷魂

2020-01-19 23:54

影／拍防詐短片 台南3刑警成「絲襪男」用心良苦

2020-01-19 21:05

影／梨山佳陽28小時燒3公頃 消防加黑鷹77人次滅火

2020-01-20 12:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top