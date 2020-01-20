台鐵潮州機場工地無防墜網 多項公安缺失遭罰68萬

勞動部今天北、中、南3地同步進行春安聯合檢查，勞動部長許銘春南下前往台鐵潮州機場主體工程視察，並針對防墜落安全網、防坍塌擋土支撐等公安設備不足，處分開罰68萬元。許銘春表示，勞動檢查只是最後一道防線，勞工的安全跟權益一定要拜託事業單位用心、關心，才能保障勞工安全。

勞動部表示，農曆春節將至，事業單位歲修與趕工作業頻繁，相對增加職業災風險，且交通運輸業、零售販售業等進入業務繁忙高峰期，因工時延長，勞工易發生過勞。為督促事業單位加強春節前後各項防災工作及遵守過勞預防相關規定，今天在板橋客運轉運站、林口發電廠、長春石油化學苗栗二廠、CL121標台鐵潮州機場主體工進行春安聯合檢查。

其中，潮州機場工程，因開口沒有設護欄、無適當的上下設備、施工架沒有跟結構物妥實連結；防坍塌擋土支撐、防墜落安全網都有設備不足，一共處分開罰63萬元，對於有立即危險的作業場域當場予以停工處分。

許銘春表示，自1月3日起至２月10日展開為期39天的「109年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，藉由中央和地方合作，展現政府保障勞工安全權益的決心。營造業屬於高職災的行業，尤其營造工地屬於高危險場域，加上勞工流動性高，可能因為不熟習作業環境而發生職災，事業單位應特別注意工地安全衛生設施，及人員機器進場管制，希望所有事業單位都能夠對於高危險作業進行加強防災作為，自主管力部分一定要落實，不怕一萬只怕萬一。