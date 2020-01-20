影／正妹警一中商圈搞直播 聯手盧秀燕犯罪宣導

台中市知名一中街商圈在昨天下午舉辦「2020愛鼠一中、新年市集」活動，台中市第二警分局找來永興所女警王姵勛開直播與市民互動，進行犯罪宣導，市長盧秀燕也被女警邀請入鏡，一起宣傳台中市在春節連假期間的好去處，第二警分局提醒，辦年貨時，除了謹慎保管個人財物，財不露白，更不能將機車置物箱當作保險箱，以免春節期間遭宵小覬覦。

台中市第二警分局表示，一中街商圈從昨天下午開始至2月2日為止，舉辦「2020愛鼠一中、新年市集」活動，為期15天，讓遊客可以盡興採買年貨。今年活動，主辦單位邀請市長盧秀燕到場揭開序幕，也在現場發放「一元復始」紅包，吸引現場民眾大排長龍。

第二警分局表示，由副分局林志勇也在現場主持治、交安宣導，為了提高宣導效益，特別安排永興所女警王姵勛進行直播，與市民互動，貼心的服務讓當天無法到場同樂的民眾也能同感現場熱鬧氣氛，進行有獎徵答時，現場民眾爭先恐後搶答，現場氛圍十分熱絡，達到最佳的宣導效益。

第二警分局表示，女警王姵勛直播時邀請市長盧秀燕入鏡，盧誇讚警方用心，更感謝年節期間24小時不打烊維護治交安工作警察同仁，無私付出的辛勞。