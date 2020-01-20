春節前關懷弱勢家庭 龍潭暖警寒冬送愛心

寒冬春節將至，龍潭警分局龍潭派出所所長林書興號召所內同仁共同集資，由副所長蕭正國及巡佐梁順安、警員林郁生及林宏仲等，今天到轄內各弱勢家庭關懷訪視，並分別送出紅包及白米、餅乾、泡麵、

罐頭等日常生活用品物資，希望在這寒冬中，能為需要幫助的人帶來溫暖，度過這個寒冬春節。

年近8旬的黃姓老婦因年邁無法工作，無固定經濟來源，但仍需獨自撫養一名罹患精神障礙40歲女兒，生活極為困苦，平時均倚靠左鄰右的濟助。警方訪視時濟助民生物資並贊助慰問金，黃婦心中充滿感動，強忍著淚水哽咽地說不出話，頻頻鞠躬道謝。

龍潭區另一位68歲黃姓老婦，目前家中育有2女，皆罹患精神障礙，無法正常工作，毫無謀生能力，平時都在住家附近四處撿拾物品變賣金錢為主要經濟來源，僅靠資源回收微薄收入維持生計。

警方在這次訪視中發現，黃婦屋中除了老舊的木板隔間外皆空空蕩蕩的，桌上擺放食物已隔數日，根本無法食用，毫無一般家庭該有的基本布置，警方的慰問及愛心物資，在這個寒冷的冬天為她艱困的生活中，注入一絲絲的暖流。

龍潭警分局同仁們與長住轄內的民眾就像老鄰居，哪裡有需要幫助的人，同仁都記在心裡，對這些需要關懷的老鄰居在這特殊個案急需關懷濟助的時刻，暖警送愛心從不落人後，對於長期濟助轄內生活困苦，孤苦無依、中低收入戶刻不容緩。