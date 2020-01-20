台中街頭活春宮原來是他 北部商人偕氣炸正宮上警局
台中市北屯區東山路、環中東路在17日凌晨3時許有一名駕駛BMW轎車的男子，當街與一名女子上演活春宮，時間長達4分多鐘，都被附近市民目擊，甚至以手機拍攝影片上傳，警方獲報後，循線聯絡車主，查明案情，發現該輛BMW轎車的女車主是涉案人的妻子，18日晚間二人到派出所警詢時，女車主一言不發，男子則辯稱「鬧大了，十分後悔，怕家庭革命」，全案警詢後將依公然猥褻罪嫌函送法辦。
據透露，涉案男子（32歲）在北部經商，17日凌晨駕駛登記在妻子名下的BMW轎車到台中市找酒店「散心」，男子酒後帶一名女子出場，疑因酒精作祟，男子與酒店妹在北屯區東山路、環中路口當街「野合」，活春宮的過程全被附近市民拍下。
據透露，男子隔天酒醒後，發現台中市脫序行為已在網路、媒體瘋傳，也馬上向妻子認錯，兩人在18日晚間10時許，一起到台中市第五警分局派出所警詢，男子妻子對丈夫的行為一言不發，表情十分冷淡，男子一臉懊悔，也承認「後悔莫及，擔心家庭出現裂痕，鬧革命」。
男子辯稱，因心情不好才會到台中市上酒店放鬆心情，以手機隨便搜尋一間酒店，帶了一名酒店妹出場，完事後就將酒店妹放在路旁離開，他不是台中人，已忘記酒店與酒店妹的名字。全案將繼續追查涉案女子身分，並依公然猥褻罪偵辦。
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