影／月入4萬好誘人 退休白髮大媽淪為詐欺車手

刑事局中打在去年11月間接獲情資，某個郵局帳戶疑為詐騙集團人頭帳戶，並有車手在台北市從該帳戶提領贓款，刑事局中打協請台北市、新北市等地警力協助，陸續在去年11月至今年1月間查獲鄭姓女子等涉案14人，讓辦案人員吃驚的是此次查獲的車手平均年齡超過50歲，最高齡的車手已達65歲，甚至滿頭白髮的退休婦人都淪為車手，詐團疑有開始吸收中高齡失業、轉業人員加入犯罪的趨勢，全案依詐欺等罪移送士林地檢署後，檢方命涉案人依1萬至3萬交保。

刑事局中打第四隊在去年11月間接獲情資，某郵局帳戶疑為詐團人頭帳戶，陸續還有車手在提領贓款，全案報請士林地檢署檢察官林伯文指揮後，協請台北市、新北市等地警局會同，陸續在去年11月20日至今年1月9日為止，逮捕收簿手、提領車手、收水車手等涉案14人，其中鄭姓女子（56歲）為水房幹部。

辦案人員調查，詐團利用網路及報章雜誌刊登求職廣告，強調「月領4萬以上」，只需要利用通訊軟體回報上下班狀況，平日幫忙領款，就能輕鬆賺錢，不少中年失業人口信以為真，淪為詐團幫凶。

辦案人員發現，鄭女等涉案14人中有9名是女性，且年齡層偏高，有10名涉案人年紀超過50歲，其中最高齡者是65歲，甚至有白髮蒼蒼的退休婦人都淪為車手，與過去查緝車手的年齡多為20至30歲不同。