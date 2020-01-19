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遇上失速車禍 女童過馬路斷魂

2020-01-19 23:54聯合報 記者林昭彰陳俊智／新北報導

張姓男子（左小紅圈處）帶妻子和一對兒女（中紅圈處）過馬路，兩輛車在路口車禍，一輛...
張姓男子（左小紅圈處）帶妻子和一對兒女（中紅圈處）過馬路，兩輛車在路口車禍，一輛車失控甩尾夾斷女童雙腿，送醫不治。 記者林昭彰／翻攝
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四十二歲許姓男子昨天駕車駛出巷口搶快未禮讓幹道車，撞上卅四歲梁姓男子超速行駛的特斯拉休旅車，休旅車失控甩尾，車尾不偏不倚掃到正要過馬路的十二歲張姓女童，女童雙腿當場被截斷，送醫不治。

許男和梁男均未酒駕，警方調閱其他車輛行車記錄器，發現特斯拉車速極快，已超過五十公里限速，許男則明顯未禮讓幹道車，偵詢後均依過失致死罪嫌移送，檢察官訊後各以五萬元交保。

根據調查，十二歲張姓女童家住淡水，昨天上午和父母、弟弟一家四口開車到蘆洲區看爺爺；昨天上午近十時，女童父親將車停在環堤大道堤防邊停車格，一行人準備過馬路；媽媽帶著姊弟走在前面，爸爸殿後，張姓女童已走到中央分隔島，遇上奪命車禍。

特斯拉休旅車撞得很嚴重。 記者林昭彰／翻攝
特斯拉休旅車撞得很嚴重。 記者林昭彰／翻攝
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當時許姓男子駕駛銀色轎車，從永樂街卅八巷四十五弄直行出來準備左轉環堤大道，他搶快未禮讓幹道車就衝出巷口，梁姓男子駕駛黑色特斯拉休旅車直行環堤大道，疑似超速閃避不及，被攔腰撞上。

特斯拉被撞後車尾彈起，拋甩反轉近一百八十度成逆向，掃到十二歲女童，左後輪和後保險桿脫落，女童疑似被推向水泥分隔島，雙腳膝蓋以下當場截斷分離，傷勢嚴重失去生命跡象，送醫半小時不治。

蘆洲警分局交通組長吳郡卿說，女童一家人過馬路的地點前後一百公尺範圍內未畫設斑馬線，穿越馬路未違反交通規則；兩名肇事車主則明顯均有違規，將釐清肇責。

特斯拉休旅車淡水

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