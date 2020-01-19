影／拍防詐短片 台南3刑警成「絲襪男」用心良苦

台南市政府警察局刑警大隊最新拍攝的宣導短片出爐，3名刑大為宣導反詐騙，犧牲色相頭套絲襪扮演匪徒成了「絲襪男」，一天內就有5000人次點閱，幹員自嘲，為了防詐，犧牲尺度不設限，可說用心良苦。

市刑大表示，這次動用8名刑警花了3天拍攝防詐騙影片，也是「自製」第四部，延續「零預算」，連劇中絲襪都是由女警「樂捐」；預防組3名老刑事擔綱演出愛情騙子，不修邊幅腳穿藍白拖，頭戴絲襪喊口號「不吃飯、不睡覺、打起精神賺鈔票」，上網裝窮裝病裝可憐。

而美女刑警則扮演被害人幻想中的虛擬情人，但終究是一場夢，三名匪徒最後落網，硬生生被扯開絲襪，著實狼狽。演員之一的某刑警笑說，頭戴絲襪是頭一遭，演出時根本是不計形象豁出去，過程中，還一度呼吸困難還被扯到脫毛，痛到哇哇叫，甚至迄今也不敢跟家人透露，就怕聞訊後傻眼笑噴飯。

「希望能達到防詐宣導效果。」市刑大大隊長林宏昇表示，詐騙集團常透過網路假交友或假援交的方式設下桃色陷阱，被害人感情受挫，荷包更是大失血，這雖是老梗，但上當者不歇，仍防不勝防。