雙胞胎打火兄弟119同被表揚 最難忘在火場相見

今天119消防節，對於平時不分日夜，火裡來、水裡去的打火兄弟、防宣姐妹、救難弟兄是個值得慶祝的日子。彰化縣消防局在彰化市唯愛庭園餐廳舉辦119消防節慶祝表揚活動，由縣長王惠美頒發11個獎項給179位夥伴，獲獎者有林子溢與林子軒雙胞胎「打火」兄弟，還有義消夫妻檔，令人感動。

王惠美說，防火工作是一個高度危險的職業與志業，在每個救災場所，不分白天晚上，都看的到大家的身影在搶救鄉親，可說是人間的活菩薩，而每位消防人員與義消都是家裡非常重要的支柱，在救災過程中如何確保自己的安全非常重要，所以她也拜託蕭局長包含職務的調動、火場求生等各方面不能有任何疏失。

獲獎的楷模中，林子溢與林子軒是雙胞胎兄弟，林子軒說，因為他與哥哥都曾擔任過消防替代役，這樣的機緣，覺得消防人員可以幫助到很多人，不管是救災、救護或是一些需要幫助的人，

林子軒說，他與哥哥一個在鹿港分隊、一個在福興分隊，同屬於彰化縣消防局第三大隊，印象最深刻的是，有一次工廠火警救災，因為是第一次派遣人員先到場，現場缺乏水源，所以有支援水庫車，令他訝異的是，哥哥竟然到現場來，沒想到兄弟可以一起在現場一起努力一起合作，過程中雖然很辛苦，但可以同甘共苦完成任務，仍是值得的。