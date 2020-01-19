影／陸空搶救梨山大火已控制 直升機灌灑14趟

今天上午8點，位在台8線（中橫公路80公里處）梨山佳陽大甲溪事業區第5林班地傳出森林火災，東勢林管處啟動森林火災搶救機制，動員36名國家森林救火隊員前往火場，消防局警義消、空中勤務總隊支援，空中地面全面撲救，目前火勢控制在防火線及水線範圍內。

東勢林區管理處表示，火場位在大甲溪事業區第5林班地(梨山佳陽附近)，目視多濃煙，面積估算約1.5公頃，燃燒大部份是被硬草類植物及矮灌叢等輕質燃料。

為提升搶救效率，東勢林區管理處現場拉設水線200公尺，同時指派兩組人員共15人開闢防火線200公尺，東勢林管處人員陸續集結前往現場救火，另迅即聯繫空中勤務總隊黑鷹直升機協助進行空中投水，目前已投水灌灑14次，火勢控制在防火線及水線範圍內，各單位橫向聯繫，陸空聯合作業，全力滅火。

東勢林區管理處表示目前火災發生原因尚未釐清，待火勢撲滅後將交由警消單位蒐證確認起火原因。