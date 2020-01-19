影／阿嬤忘了回家的路 還好有愛心手鍊助她返家

台中市八旬陳姓婦人疑有失智症，10日傍晚被市民在中區繼光商圈通報走失，第一警分局繼中所警員吳東育、洪翊銓前往協助，警方發現陳婦只能回答自己跟丈夫的姓名，但幸好陳婦身上有愛心手鍊，讓警方順利送她返家，陳婦

丈夫表示，陳婦出門前說要「買點好料回家」，沒想到就迷路，感謝警方及時提供協助。

台中市第一警分局繼中派出所表示，警員吳東育、洪翊銓在10日傍晚巡經繼光商圈時，遇到市民報案稱有老婦疑似迷路，警方趕緊下車了解，八旬陳姓婦人向警方透露「在路上走著走著，就想不起回家的路」。

警方帶陳姓老婦回派出所休息，並詢問相關家屬聯絡資訊，但陳老僅能答出自己與丈夫的名字，幸好警方從陳婦身發現愛心手鍊，與相關資料庫進行資料查詢比對，順利聯繫上陳婦丈夫與女兒。但因當時家屬無其他交通工具，且丈夫年事已高，不方便行走。

警方考量天氣寒冷，不放心讓陳婦再乘坐計程車，決定直接以巡邏車載送老婦回家。警方到達老婦位於南區的住處附近時，陳婦丈夫已站在路口等待，並感謝警方的幫忙。

陳婦丈夫說，年關將近，妻子常跟他叨念要出門買點好料，準備給難得回家的兒女吃，怎知出門採買後會突然忘記怎麼回家，過去也未曾發生過。