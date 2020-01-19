傑出消防員救回窒息幼兒 獲鳳凰獎並受縣長表揚

新竹縣政府消防局第一大隊光明分隊小隊長李均祈，平時擔任緊急救護工作，108年出勤緊急救護案件達7百多件、執行CPR達1百多件，急救成功將人從鬼門關救回有10件，榮獲108年內政部消防署全國消防楷模「鳳凰獎」殊榮，並於「新竹縣政府109年防火宣導暨績優人員表揚大會」接受縣長楊文科頒獎肯定。

李均祈也曾參與「孕婦急產案」，當消防隊員接獲通報到場後，發現新生兒已出生，窒息過久缺氧，幾乎沒有呼吸，而李隊長憑著十幾年救護經驗，當機立斷剪斷寶寶臍帶、給氧，並持續做CPR20多分鐘，直到抵達醫院恢復呼吸，成功救回幼小生命！李小隊長也曾獲全國十大傑出救護技術員、新竹縣消防楷模等獎。

他表示，他平常也擔任緊急救護訓練、CPR活動宣導人員等，訓練救護基礎人員及民眾，盼減少災害發生，很高興榮獲此獎項肯定，這也是對他擔任消防員十多年的一種肯定。

楊文科表示，感謝竹縣警義消、救護義消及婦宣，長年發揮助人最樂，服務最榮的精神，為新竹縣民服務。而為防範一氧化碳中毒，去年也提供民眾申裝，免費住宅用火災警報器共5910只及170戶熱水器遷移更換補助，並藉由警消人員及婦宣團體共同努力，提升縣民居家防災意識，使人民有「自己財產，自己保護」等正確觀念。

另外，縣長楊文科及夫人甘秀美同時也是消防婦宣總隊長、議長張鎮榮等，頒獎給全國義消楷模鄒秀梅及救護菁英邱進霖、縣消防楷模黃耿哲、許傳生、徐笠文、宋奇穎、李銘浩、全縣義消、救護義消及婦宣績優人員等。