119消防節挽袖捐血 消防弟兄快閃演出

新竹市消防局在今天適逢119消防節，結合新竹捐血中心，舉辦「我年輕！我捐血！」捐血活動，已持續15年未間斷的的捐血活動，盼今年能突破去年928袋捐血紀錄，為鼓勵民眾響應，消防弟兄組織快閃表演活動，由前役男林峰煊表演拉花提供限量手沖咖啡供捐血者享用，讓捐血者在咖啡香與音樂聲中挽袖捐出讓血。

消防局李世恭局長表示，每逢春節期間是全國血荒最嚴重的時候，打火弟兄們鬥陣捐出熱血，希望帶動新竹市捐血熱潮，另活動自2005年舉辦以來，已連續13年創下桃竹苗地區捐血車當日最高捐血紀錄，14年來已捐超出7200袋血；今年捐血1袋250cc即贈送千葉火鍋5折券1張或鼎盛十里168元折價券2張。

新竹市消防局表示，為了讓廣大的鄉親們在挽袖之際熱血沸騰，讓每一滴血都充滿生命力，現場有安排快閃秀，首先熱場表演的是封號「加藤展翅鷹東京熱手指」役男朱晨豪高速轉動的手指舞炒熱現場，接著「快槍噴射手」隊員余儒効秀出噴漆畫，畫出消防員作品 ，還有隊員劉穎忠及前役男林峰煊現場手沖咖啡並表演拿鐵拉花功力，供現場等候捐血的來賓享用。

「民眾的逃生口，是打火弟兄的救災入口」，新竹市長林智堅表示，消防同仁是新竹市的城市英雄，今天是1月19日消防節，他感謝這座城市裡的消防、義消弟兄們，共同守護市民生活安全，他上任後消防人力實際員額陸續增補達到298人，預計109年度將補足員額306人，以強化執行任務。