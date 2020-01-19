大同鄉長何勝立慰問辛勞員警 充實山地義勇警察裝備

快要過年了，警方即日起加強執行春安工作，宜蘭大同屬於山地偏鄉，鄉長何勝立與三星分局長林永勝特別到大同分駐所發送慰勞品慰勉警察同仁及協勤民力，感謝員警及協勤民力的辛勞，並發放協勤背心、雨鞋及工作褲等協勤裝備，以因應執勤所需。

何勝立鄉長目前也擔任三星警分局山地義警榮譽隊長，鄉民代表會主席賴文富平常對警方的工作相當支持，尤其重視山地義警同仁應勤裝備，除了經常主動爭取經費補助外，也不時自掏腰包採購各項應勤裝備，贈送義警兄弟使用；這次除了送來各式水果慰勞員警辛苦，同時也贈送協勤背心，保護執勤安全。

分局長林永勝表示，因山地各分駐（派出）所員警數較少，平時各項勤務有賴山警同仁協助配合執行，尤其發生山難、救災事件，更需山地義警配合協助，才能圓滿達成任務，可是相關協勤裝備經費有限，感謝大同鄉代表協助爭取經費，強化山警應勤裝備，共同維護地方治安。