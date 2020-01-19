影/梨山火燒山 黑鷹高空滅火小心避電纜

台中梨山大火，消防局從早上8點4分接獲報案，目前動員在地警消丶林務局人員緊急趕往清出火缐，空勤總隊出動黑鷹直升機找水源灌救，和平區代表羅進玉表示，目前大火極可能向上延燒到果園，風大水少，陸空搶救滅火。

起火位置在中橫台八線80.3K的邊坡，上方是果園，對面是佳陽派出所。

目前梨山森林大火起火原因還不明，不過這一處是林務局收回的林班底目前正在造林，就僅是施工不慎還是打獵引火苗，還需主管單位追查真相。

目前正值枯水期，而且山上久未下雨，天乾物燥，火勢一時還難以控制。