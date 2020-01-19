影/梨山當地水源用盡火勢擴大 黑鷹馳援躲電線找水源

和平區台8線69k梨山佳陽附近，上午8點04分有人報案森林發生火災，持續至今，現場水源(果農蓄水池)已用盡，火勢有擴大之虞。上午11時25分林務局表示，黑鷹直升機已由清泉崗起飛前往現場救災。

消防局第一時間派遣梨山分隊、出動各式救災車2輛、人員共7名、由小隊長黃暉銘帶隊前往。

上午10時45分聯絡梨山分隊表示，目前人員已協助滅火至懸崖邊，等待直升機前往支援。但目前是枯水期，農場水源(果農蓄水池)已用盡，火勢有擴大趨勢，心事頗緊張。