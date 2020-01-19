119提升救災能量 花蓮成立山水域、救護義消分隊

花蓮縣境內有許多山區常發生山難，消防員卻長期不足，為加強救災人力，花蓮縣消防局今天成立山域、水域及救護義消分隊，分別由山友、溯溪業者及醫師等60人組成。山域義消分隊長莊鴻斌表示，能配合消防救難員完成山搜工作，未來也有專屬的預算和裝備，救災量能升級。

花蓮縣消防局今天舉辦119消防節慶祝活動，花蓮縣長徐榛蔚為「花蓮縣機能型義消」成軍授旗，從民間邀集包括4位醫師在內的救護義消及山域、水域專業人士，可分別從事緊急救護及山域、水域搜救任務，守護民眾生命安全。

莊鴻斌指出，20位隊員幾乎都完成百岳，比較了解失聯登山客的心態，也清楚知道登山路徑，與消防人員合作完成救援任務；成立義消分隊後，除了本來出勤就有的保險外，還有自己的經費和裝備，更能投入救難工作。認為國家應成立專業山域搜救隊，排除在一般救護之外，分別在北中南東，對山上搜救會更方便。

救護義消分隊長陳煌濱是慈濟醫院急診室醫師，他說，因應花蓮狹長地形，主要跟消防局進行高級救護技術員（EMTP）訓練，日前已正式成軍完成受訓及考試，目前招募第二批，接下來要請指導醫師進行線上指導，加強義消的救護能力，分隊成員以醫師居多，其餘為EMT和救護醫師等。