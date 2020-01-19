獨居老人受里長照護15年 捐出全部財產買救災車回報

「受人滴恩、泉湧相報」雲林縣北港鎮樹腳里好心里長郭麗雲，近15年來細心照護里內獨居老人蔡啟明，除送飯打理生活，更常噓寒問暖，遇病送醫，視如己親，最近蔡老先生因病亡故，長期旅居在外的兒子，感念郭里長陪伴父親安度餘生，把父親所有積蓄田產合計近兩百萬元全數捐出，購買兩部消防救災車，守護全鎮居民的安全，作為回報，今天119贈車儀式格外溫馨感人。

樹腳里長郭麗雲代表已故蔡啟明先生的家屬贈車，消防局第三大隊長陳岳謄代表受贈，公所秘書楊敏傑和警義消隊都參加見證這感人的一刻，郭里長和第三大隊長陳岳謄一起啟動新車並嗚響警笛，以示感謝蔡老先生的遺愛。

郭麗雲細說15年來照護蔡啟明生活點滴，她說，67歲的蔡先生年輕時外出打拚，在北部從事水泥工，不慎自高處鷹架墜落，導致半身不遂行動不便，便返鄉居住度過餘生，生活由她和家屬協助打理，因蔡的子女長期旅居在外，身為近鄰的她，有空就前往探望，蔡老先生很客氣，雖不良於行，但能做的事盡量自己來，她和志工則多給予心靈慰伴。

郭里長說，老人怕嘸伴，幫忙打掃房子之餘，常推他坐輪椅出去走走，遇身體不適，趕緊請復康巴士送醫，老人家有了鄰坊相伴，也感到欣慰。

不料，蔡先生3個月前病逝，其子女感念父親生前，受到里長及社會的幫助，特別將父親生前賺的辛苦積蓄180餘萬元全數捐出並委由郭里長全權處理。

郭里長說，老先生家人為回報社會，希望父親辛辛苦苦賺的每分錢能發揮最大貢獻，因北港消防隊設在樹腳里，負責全鎮居民安危，經進一步探詢，發現消防隊兩部救災車都是超齡的老爺車，於是請來蔡啟明兒子蔡典璁商議，決定為消防隊添購新的救災車並打造新的器材室，剩餘4萬多元則捐給里內的廟作功德。

這兩部救災車以蔡啟明及其父親之名命名為「河井號」、「啟明號」以茲紀念。大隊長陳岳謄代表感謝郭里長促成捐贈案，也感謝蔡典璁的善行義舉，他說，救災車兼負救災和災區探勘重責，車齡都已近20年，老舊不勘，對出勤的打火弟兄很不安全，如今蔡先生家人發揮大愛把全數家產捐出，為消防隊員「買保障」，更為全北港鎮民「顧安全」，選擇在119贈車，意義甚大。