97歲老婦採買年貨跌坐路旁 暖心女警背返家

一名高齡97歲的張姓老婦，今天早上趁著家人還在熟睡時外出採買年貨，但疑似體力不支，一個人蜷著身子，瑟縮在寒流低溫的路旁，眼看老婦就有失溫危險時，還好龍岡派出所巡警經過發現，主動上前協助，讓老婦安全返家、平安過年。

平鎮警分局龍岡派出所長鄭榮捷表示，中央氣象局在農曆年前已持續發布寒流特報，全臺都籠罩一片低溫中，家住中壢區光明路的張姓老婦，心想農曆除夕將至，所以起個大早，隻身前往忠貞市場採買年貨準備過節，但由於老婦行動較為不便，加上清晨氣溫異常寒冷，最後疑因體力不支，只能完全坐靠著路邊車輛抵擋刺骨寒風，全身直打哆嗦！

當時洽巧龍岡派出所警員陳美曄、李盈璋及實習生史良程巡邏經過，見老婦恐有失溫危險，立即背起老婦帶回派出所安置，並提供餐點與薑湯給老婦食用，待老婦狀況穩定後，員警利用人臉辨識系統，查出老婦的相關資料，可惜無法順利聯繫上老婦的家人，只能駕車載著老婦前往居住處附近，挨家挨戶的詢問。