影／一句「沒關係」誤會大了 車主開走吃肇逃罰單

台中市劉姓男子去年底開車前往東區大智路買早餐，將轎車違停在早餐店門口，離開時倒車不慎撞到同樣停在門口的機車，劉發現撞到機車後，連忙下車將機車扶起，當時機車車主也發現，一同將機車牽起，劉當時連忙賠不是，騎士回應「沒關係」，隨後劉上車就開走，騎士報警處理，警方認定劉涉違反道交條例，依法告發，另外二人都紅線違停，也將依法告發。

台中市第三警分局交通分隊表示，去年12月19日下午5時許，李姓男子（20歲）報案稱停放在東區大智路早餐店前的機車，遭一車撞倒，因他的機車後照鏡、車身都有損傷，駕駛沒有釐清責任，談妥和解、賠償條件，聽到他回應「沒關係」後就開車離開，希望警方查出車主身分，以利後續處理賠償事宜。

警方調閱監視器後發現，涉案的劉姓男子（32歲）在案發地點倒車時，不慎撞到李的機車，劉下車攙扶機車時，李也在場，兩人疑有簡短對話後，劉就開車離開，經通知劉到案說明時，劉辯稱當時有跟騎士賠不是，聽到騎士回應「沒關係」，他認為已沒有責任，所以就開車離開。

警方表示，因李未同意劉離開，也未達成和解的共識，因此劉離開違反道交條例的規定，依法開單告發，另外調閱監視器也發現，李、劉二人都是違規停車在紅線，也都將依法告發。