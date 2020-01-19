酒駕自撞卡平交道護欄昏睡 後車駕駛報警撿回一命

桃園市龜山工業區的台鐵平交道昨晚發生一起轎車自撞平交道護欄後呼呼大睡，險象環生，一名石姓男子駕駛自小客車開車準備返回桃園市大溪住家，行經龜山區建國東路平交道，疑因酒後開車，開車自撞平交道護欄，車子卡在平交道，汽油漏滿地，十分危險，後方的黃姓駕駛發現報案，警方到場叫醒昏睡石姓男 子，火速會同黃姓車主等人將肇事車推離平交道，警方今天上午將石男酒後肇事依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

龜山區黃姓男子目擊石姓男子自撞龜山區建國東路平交道護欄意外，他將經過貼文到臉書「龜山生活通」社群，黃姓男子 表示，他看到前方有輛車（石男）自撞平交道欄後呼呼大睡，他下車敲窗，卻叫不醒駕駛後報警處理，並與路人一起將車推離平交道，他自嘲自己竟被網友誤傳「馬路三寶」，並貼文為自己說明。

警方今天上午表示，石姓男子（29 歲）開車行經龜山工業區的建國東路平交道，疑因酒後開車，自撞平交道護欄後昏睡不醒，警方將他叫醒酒測雖超標、但是酒後開車肇事危險，路人協助將車移開平交通，未影響行車，避免在平交道危險，但石男醒來矢口否認喝酒，警方訊後將他依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

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