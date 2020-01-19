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北市承德路民宅狂竄火舌 幸無人傷亡

2020-01-19 00:24聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市大同區承德路三段129巷內一處民宅，昨天晚上10點多火警，消防員趕抵發現火舌竄出，立刻布水線灌救，10分鐘內撲滅火勢，入屋察看並無人傷亡，起火原因待查。

據了解，起火的民宅由詹姓男子承租，警消趕抵疏散現場圍觀民眾，將火勢撲滅後，發現民宅剛裝潢好，有堆積裝潢雜物，不過起火原因初步無法判定，將進一步釐清。

北市大同區承德路三段一處民宅昨天晚上火警。記者蔡翼謙／翻攝
北市大同區承德路三段一處民宅昨天晚上火警。記者蔡翼謙／翻攝
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北市大同區承德路三段一處民宅昨天晚上火警。記者蔡翼謙／翻攝
北市大同區承德路三段一處民宅昨天晚上火警。記者蔡翼謙／翻攝
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消防員北市

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