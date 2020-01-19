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詐團教條「戀愛談得好 業績沒煩惱」

2020-01-19 00:15聯合報 記者蔡翼謙／台北報導

詐騙集團在白板上記下成員的休假日期、原因。 記者蔡翼謙／翻攝
詐騙集團在白板上記下成員的休假日期、原因。 記者蔡翼謙／翻攝
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由林姓男子組成的詐騙集團，涉利用社群軟體結識渴望愛情的男、女，假借交往名義要他們下注假的博弈網站，十四天就騙得兩百多萬，至今逾五十人遭騙。台北市警士林分局日前逮人時，警方還在租屋處牆上白板發現歹徒寫下「戀愛談的好，業績沒煩惱」教條，詢後依詐欺、組織犯罪條例罪嫌送辦。

警方調查，林姓（廿五歲）等五名男女和陳姓少年，兩周前租下延平北路五段的民宅當犯罪地，在內設置電腦、監視器和指紋打卡機。林等人先在社群軟體上放俊男美女照片，佯裝是本人，結識被害人後，吸引下注假博弈網站，賭撲克牌與棋類等賭局；他們還假扮分析師，提供明牌給被害人下注，十四天內騙了逾五十人，共詐騙兩百多萬元。

在掌握情資後，本月十六日警方持搜索票前往集團犯罪處所逮人，破門後發現，牆上白板竟寫著「戀愛談的好，業績沒煩惱」等字，還有集團成員的排休時間和請假原因。林坦承犯行，說「缺錢」才犯案，沒說出上游；其他共犯也表示因錢不夠用，林又問「要不要參加？」，才參與詐騙。

警方指出，林嫌等人設置指紋打卡機供員工上、下班打卡，是有制度的犯罪組織，林雖是「首領」但年紀太輕，應有幕後操控者，除詢後將六人送辦，也將追查有無其他共犯。

詐騙集團愛情賭博

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