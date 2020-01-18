老公寓疑電線走火釀火災 消防急救3月大男嬰、5歲男童

新北市土城區清水路巷弄內一棟舊式公寓，今日上午11時許驚傳火警，居住在一樓的林姓男子（63歲），疑似是使用電鍋的延長線過於老舊導致電線走火，火勢快速在屋內蔓延，陣陣濃煙從屋內竄出，附近居民嚇得趕緊報案，消防獲報到場隨即展開救援，先救出3個月大男嬰、5歲男童與29歲的男子，並疏散12人，所幸並無造成傷亡，詳細起火原因仍有待消防火調員釐清。

據了解，林男當時11時正使用電鍋料理午餐，疑似是連接電鍋的延長線老舊導致電線走火，林男發現時，火勢已從在屋內迅速蔓延，且當時屋內已遍布濃煙。林男見狀立刻呼叫兒子「逃跑！」附近居民看著公寓內竄出的濃煙，嚇得趕緊報案。

消防獲報火速趕抵現場，立即布水線滅火以防火勢從一樓向上延燒，與此同時消防員組成搜救小組，進入公寓救出位在2樓的3個月大男嬰、5歲男童以及28歲男子，並疏散公寓內的12人，過程中僅有男子腳受輕傷，另將男嬰送至亞東醫院檢查，所幸皆無大礙。

事後林男感到相當無奈，居住在這裡已經37年，豈料會在過年前發生這樣的意外。身為家中經濟支柱平時靠開計程車維生，育有兩個兒子，其中一名因病無法工作，另一名則有債務問題，現在又碰上這場火災，不僅要善後屋內被燒毀的殘骸，賴以為生的計程車也受到波及，林男感嘆「這個年難過！」