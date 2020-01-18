影／男童火災現場機警關門 母子成功逃生消防局將表揚
「媽媽，要把陽台的門關上！」苗栗縣竹南鎮環市路一段去年12月14日下午發生住宅火警，屋內讀小學二年級的男童張恩語開門發現濃煙，立即關閉房門並叫醒母親，帶媽媽到陽台呼救，由消防人員以雲梯車將母子2人順利救下，這次火災母子能成功逃生，張小弟弟「關門」的機警動作，將在校內接受的防火宣導適時運用，讓苗栗縣消防局高度肯定，20日學校結業式中將頒獎表揚。
去年12月14日下午近5點時，環市路一段1幢4層樓住宅冒出燒焦異味，竹南消防分隊據報趕到現場，發現住宅內不斷有異味及煙霧冒出，但無火舌竄出，當時屋內一對母子先逃到陽台避難，由消防人員以雲梯車將大人、小孩救出。
救援人員將火撲滅後，發現2樓冷氣機燒融掉落，但事後調查起火原因應是冷氣下方的電器引發火勢，牆上的冷氣因高溫而掉落。
消防人員將母子救出後，得知起火當時的情況，對張小弟弟「把門關上」的關鍵動作和災害臨場反應高度肯定，竹南婦女消防宣導隊並前往探視，拍攝火災宣導影片。
張小弟弟說，他當時聞到味道，開門發現到處是濃煙就趕快把門關上並叫媽媽起來，帶媽媽到陽台喊「救命」，並要媽媽陽台的門也關起來，因為在學校有教過，所以知道要「關門」的動作。
張小弟的母親說，火警當時沒有火苗，但濃煙的高溫連上方的冷氣機也被融掉，當時兒子要她趕快關門，她還楞了一下「為什麼要關門」，但還是聽兒子的話關上門，後來才知道許多火災死亡的人都不是被燒死的，而是被濃煙嗆死。
她說，事後有朋友問她為什麼沒用溼毛巾摀住口鼻往下衝，幸好沒這麼做，因濃煙溫度非常高，甚至可灼傷人，當天很感謝兒子的正確判斷和要她關門的動作，讓火災的損失降到最低，也保住生命。
苗栗縣消防局下周一將在竹南國小結業典禮公開表揚張恩語小弟弟的機警，並呼籲民眾重視平日防火宣導及資訊，在意外發生時能保護自身及家人生命財產安全。
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