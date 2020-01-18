影／男童火災現場機警關門 母子成功逃生消防局將表揚

「媽媽，要把陽台的門關上！」苗栗縣竹南鎮環市路一段去年12月14日下午發生住宅火警，屋內讀小學二年級的男童張恩語開門發現濃煙，立即關閉房門並叫醒母親，帶媽媽到陽台呼救，由消防人員以雲梯車將母子2人順利救下，這次火災母子能成功逃生，張小弟弟「關門」的機警動作，將在校內接受的防火宣導適時運用，讓苗栗縣消防局高度肯定，20日學校結業式中將頒獎表揚。

去年12月14日下午近5點時，環市路一段1幢4層樓住宅冒出燒焦異味，竹南消防分隊據報趕到現場，發現住宅內不斷有異味及煙霧冒出，但無火舌竄出，當時屋內一對母子先逃到陽台避難，由消防人員以雲梯車將大人、小孩救出。

救援人員將火撲滅後，發現2樓冷氣機燒融掉落，但事後調查起火原因應是冷氣下方的電器引發火勢，牆上的冷氣因高溫而掉落。

消防人員將母子救出後，得知起火當時的情況，對張小弟弟「把門關上」的關鍵動作和災害臨場反應高度肯定，竹南婦女消防宣導隊並前往探視，拍攝火災宣導影片。

張小弟弟說，他當時聞到味道，開門發現到處是濃煙就趕快把門關上並叫媽媽起來，帶媽媽到陽台喊「救命」，並要媽媽陽台的門也關起來，因為在學校有教過，所以知道要「關門」的動作。

張小弟的母親說，火警當時沒有火苗，但濃煙的高溫連上方的冷氣機也被融掉，當時兒子要她趕快關門，她還楞了一下「為什麼要關門」，但還是聽兒子的話關上門，後來才知道許多火災死亡的人都不是被燒死的，而是被濃煙嗆死。

她說，事後有朋友問她為什麼沒用溼毛巾摀住口鼻往下衝，幸好沒這麼做，因濃煙溫度非常高，甚至可灼傷人，當天很感謝兒子的正確判斷和要她關門的動作，讓火災的損失降到最低，也保住生命。