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沒有不幫的道理！5熱血消防員休假深山遇自撞義務救護

2020-01-18 16:24聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

宜蘭一名70多歲老翁昨開車載妻子經台七線91公里疑精神不濟在明隧道自撞，等待救援途中剛好被休假的桃園消防坪頂分隊長周鼎閎及隊上4名同仁路過發現，5人隨即下車替他評估傷勢、交管避免二次傷害，最後和宜蘭消防交接，有隊員說「沒有不幫的道理」，休假也能盡到消防天職，非常開心。

周鼎閎表示，昨天和隊上同仁一共5人休假約好去宜蘭泡溫泉，中午12點多開車經過台七線91公里處，發現對向1輛休旅車呈現斜45度停在路中央，靠近才發先車頭不斷閃黃燈，還撞上水泥柱嚴重凹陷，安全氣囊也都爆開，駕駛座1位老翁神色痛苦、意識模糊，右前座的妻子也受到輕傷。

他說，因為當地較深山，考量消防車路途遙遠，雖然第一時間已經有目擊民眾打119協助報案，而大家也都是休假狀態，但身為消防員看到受傷受困現場，「沒有不幫的道理」大家異口同聲決定先下車協助處置。

周還說，其中1名隊員張詠翔剛好去年12月才拿到高級救護員資格，經初步幫2名患者評估，認為老翁可能是繫安全帶勒到腹部疼痛，協助他下車並躺在地上給予基本保暖與心理支持，坐在右前座的妻子則輕傷仍可自行移動。

此外，為避免雙向來車未注意造成第二次傷害，另2名隊員在前後交管，大約10多分鐘後宜蘭消防車抵達現場，在桃園、宜蘭消防員合作下， 一起將老翁固定並抬上擔架，順利交接後他們才離開繼續前往目的地。

有現場隊員說，大家都很有默契，迅速建立起救護指揮系統，雖然是出遊行程被耽誤，但完全不會影響心情，反而盡到消防員天職，覺得很開心。

桃園消防坪頂分隊昨天有5名同仁休假出遊，在途中遇到自撞車禍，義務下車協助，最後交...
桃園消防坪頂分隊昨天有5名同仁休假出遊，在途中遇到自撞車禍，義務下車協助，最後交接給宜蘭消防送醫。記者曾健祐／翻攝
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桃園坪頂分隊5名休假消防員，昨出遊經過台七線91公里明隧道，偶遇自撞車禍，5人義...
桃園坪頂分隊5名休假消防員，昨出遊經過台七線91公里明隧道，偶遇自撞車禍，5人義務下車協助處理。記者曾健祐／翻攝
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