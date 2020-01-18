板橋善警助14年無人認領無名屍返家團圓過年

14年前在基隆外海發現一具穿著救生衣，年約30多歲的男性浮屍，因身上無任何身分證明，只能以無名屍處理，新北市板橋警分局「尋人高手」王閔南去年11月讓這具與家人離散14年無名屍能找到回家的路，也算是圓滿了另類團聚。

民國95年8月15日在基隆和平島皇帝殿外海100公尺發現年約30至35歲，穿著救生衣的男性浮屍，經由基隆海巡署人員打撈上岸，因無身分證明，加上因泡水只剩下變形五官的「無名屍」，一度以為是釣客失足落海，因無人認領，原安置在基隆殯儀館，後來土葬在基隆墓園。

王閔南警員去年7月14日過濾清查身分不明的無名屍舊檔案資料庫及比對失蹤人口資料交叉分析之下，發現該具無名男屍其身上的特徵，與發現浮屍前兩天，一名蕭姓婦人曾向台北市警方報案協尋失踨的兒子蕭政良身上的特徵有些許相符，透過戶役政資料，找尋當年的報案婦人。

沒想到蕭姓婦人已於3年前病逝，去年11月只找到就讀國立大學4年級的孫子，連繫婦人孫子前來採取DNA進行比對，比對結果證實該具無名男屍正是離家失蹤的父親蕭姓男子。

無名屍蕭男的兒子今天由母親陪同到板橋警分局找王閔南辦理結案手續，他說，父親在他8歲時失踨，因早已與母親離婚，從小都是由奶奶帶大，3年前奶奶過逝前，還叮囑他尋找爸爸的下落，雖已事隔14年，仍十分感謝警方協助讓父親在過年前找到回家的路。

王閔南找了中華民國善願愛心協會的志工朋友們所提供的「弱勢家庭全套免費殮葬服務」，去年11月底在台北市第二殯儀館舉辦一場遲了14年的告別式，還致贈慰問金3萬6000元，火化後由志工集資安奉在新店吉樂寶塔長眠。協會志工得知念大學的蕭姓同學，念書之餘還兼二份工作，也決定每月提供5000元助學金，直到大學畢業。