影／假博奕詐200萬 嫌竟寫「戀愛談好業績沒煩惱」激勵士氣

台北市警士林分局破獲以林姓男子為首的詐騙集團，其在社群軟體傳上俊男美女相片，謊稱本人吸引渴望愛情的男女子交往，再要求被害人到自己設置的假博奕網站簽賭詐財，經查被害人有50多人，詐騙金額超過200萬元，詢後將多名犯嫌依詐欺等罪嫌送辦。

據了解，林男等人在社群軟體貼上俊男美女相片，聯絡渴望愛情的男女子，設法讓對方與自己談戀愛，待交往後取得信任，再吸引對方到其所經營的博奕網站下注，還由另名犯嫌假扮分析師，提供名牌給被害人下注；經查被害人50多人，遭騙金額超過200萬元。

士林警方調查，除林男（25歲）外，還有賴姓女子（25歲）、黃姓男子（27歲）、鄭姓女子（20歲）及陳姓少年等共犯；他們兩周前租下士林區延平北路五段一處民宅，設置10多部電腦主機、20多部電腦螢幕、監視器、網路數據機、分享器以及指紋打卡機等。

士林警方見時機成熟，本月16日持士林地方法院搜索票前往民宅逮人，一進屋內竟見白板寫著「戀愛談得的好，業績沒煩惱」，上面還記著每名犯嫌休假時間及休假原因。

士林警方指出，林男等人在民宅內設置指紋打卡機，供員工上下班打卡用，代表其是有制度的犯罪組織，本月16日逮人後，詢後以違反組織犯罪條例、詐欺等罪嫌移送法辦。