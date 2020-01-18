春節送暖關懷社區弱勢 龍潭暖警如老鄰居　

寒冬春節將至，桃園市龍潭警分局中興派出所長陳瑞慶帶領所內警員顏利玲及簡文義，今天前往轄內各弱勢家庭進行關懷訪視，同時並分別送出白米、餅乾、保暖衣物及日常生活用品，希望在這寒冬之中能為需要幫助的人帶來溫暖度過這個寒冬春節。

其中，53歲楊姓男子原本與做臨時工的弟弟同住於一間小套房，今年1月弟弟因病過世，員警當時到場協助辦理喪事後續殯葬事宜，治喪期間中，了解到楊男因病導致左半身癱瘓長期無法工作，平時除了微薄的殘障補助，生活上全仰賴弟弟工作和照顧，如今弟弟突然的過世，使得他頓失經濟來源，生活困頓堪虞，警方在訪視濟助民生物資時，楊男當下充滿感動，強忍著淚水哽咽地說不出話，頻頻鞠躬道謝。

另外一位65歲的陳姓老婦為身心障礙者，表達能力不佳，無法正常工作，平時生活全靠社福單位救助及左鄰右舍資助維生，警方訪視中發現陳婦屋中除了老舊的木板隔間外皆空空蕩蕩的，僅有的擺設就是幾張破舊的折疊桌椅，毫無一般家庭該有的基本布置，陳婦身著單薄衣物頻頻發抖，警方的慰問及愛心物資在這個寒冷的冬天為她艱困的生活注入一絲絲的暖流，不懂如何表達的陳婦熱淚盈眶，僅能不停地以點頭及謝謝來表達心中的感動和謝意。