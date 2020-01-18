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春節防火防災宣導 消防隊扮復仇者聯盟　

2020-01-18 14:25聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市政府消防局新屋分隊今天上午於新屋區市場及公所前廣場舉辦「英雄齊聚來拜年，復仇者聯盟無災之戰」春節防火防災宣導活動。　　

消防人員以電影復仇者聯盟為主題，裝扮成英雄角色，宣導隊伍步行在年貨大街沿路齊喊宣導口號發放防災紅包袋，提醒民眾注意用火用電、燃放爆竹煙火安全及防範一氧化碳中毒；也在公所前廣場設計趣味互動式關卡寓教於樂，英雄們帶領民眾體驗防災關卡，藉由宣導活動與電影的連結，吸引目光，讓民眾在採購年貨喜氣中，不忘做好防災工作，以降低災害發生，平安過好年。

消防人員以電影復仇者聯盟為主題，裝扮成英雄角色做防災宣導，提醒民眾注意用火用電、...
消防人員以電影復仇者聯盟為主題，裝扮成英雄角色做防災宣導，提醒民眾注意用火用電、燃放爆竹煙火安全及防範一氧化碳中毒。記者高宇震／攝影
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消防人員以電影復仇者聯盟為主題，裝扮成英雄角色做防災宣導，提醒民眾注意用火用電、...
消防人員以電影復仇者聯盟為主題，裝扮成英雄角色做防災宣導，提醒民眾注意用火用電、燃放爆竹煙火安全及防範一氧化碳中毒。記者高宇震／攝影
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消防人員以電影復仇者聯盟為主題，裝扮成英雄角色做防災宣導，提醒民眾注意用火用電、...
消防人員以電影復仇者聯盟為主題，裝扮成英雄角色做防災宣導，提醒民眾注意用火用電、燃放爆竹煙火安全及防範一氧化碳中毒。記者高宇震／攝影
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年貨大街電影拜年

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