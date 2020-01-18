樹上一滑而下 桃市防災教育加入「攀樹體驗」

慶祝明（19日）為119消防節，桃園市政府消防局第一大隊在八德藝文廣場舉辦「109年119防火防災宣導暨攀樹體驗活動」，邀請民眾一同體驗消防隊員平日的訓練過程，除一般的防災知識宣導外，更難得加入攀樹、繩索斜降及橫渡體驗，現場小朋友無不驚呼連連，從樹上順著繩索滑下時，臉上洋溢著超開心的笑容，讓在場指導的消防隊員、志工們都快融化。

這次活動約有60名小朋友及家長報名參加，桃市消防第一大隊準備6個關卡讓60名消防小勇士闖關，包括模擬耗氧訓練、攀樹體驗、消防應用繩結、急救CPR教學、模擬繩索橫渡溪谷及斜降活動，皆利用寓教於樂方式，由消防隊員擔任小隊輔來引導民眾，闖關之餘並詳細解說防火防災觀念，將相關消防常識向小扎根。

各個消防隊中都有特搜繩索教官，繩索救助技術平時用於高空救援、溪谷垂降或特別困難的救援環境，這次首次導入「攀樹、繩索斜降及橫渡體驗」，八德分隊分隊長李家旻表示，攀樹體驗最重的是需要有樹，全球暖化與氣候變遷已經是全球不可忽視的問題，藉由推廣攀樹活動與民眾宣導，要保護樹林、保護樹木才是愛護地球的表現。

參與活動的王媽媽表示，當初兒子在學校得知該活動，興致高昂的返家詢問她的意見，覺得相當有意義便帶他來參加；邱小弟說，得知這個活動有攀樹、垂降、繩結等體驗，覺得相當有趣就想來參加，所有體驗活動裡面，他表示最喜歡繩結，因為綁繩結的過程相當有跳戰性，而且稍早也有舉辦繩結比賽，非常刺激。