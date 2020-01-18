與火搏鬥26年獲鳳凰獎殊榮 跨下遭重擊仍咬牙完成任務

桃園市消防局第一大隊中路分隊小隊長陳俊榮投身第一線救災救護 、特搜至今26年，入火場救出10多條人命，還曾參與眼鏡蛇直升機墜民宅、蘇花公路遊覽車掉落山崖等重大災難，今年獲消防界最高殊榮「鳳凰獎」楷模，經蔡英文總統接見、行政院長蘇貞昌頒獎，要將寶貴經驗傳承給學弟妹。

陳俊榮是警察專科學校警員班142期畢業，1993年分發桃園服務至今26年，待過桃園、中壢多個分隊、特搜隊，除了火災搶救，還歷經山難、水域救援，以及各種大型複雜工廠救援；他直言「要在火場救出人真的很困難」，但投入消防工作熱忱不曾冷卻。

他說，自己首次出勤是處理患者被卡車輾斃，當探頭至車底搜尋時，驚見死者面對面，駭人畫面至今仍無法忘懷，也曾看過1家4口受困火場全數身亡，感慨又心酸，也藉此和新進同仁說，救人是消防的天職，要建立信心培養膽識面對挑戰。

他回憶，早年全桃園縣消防員不到300人，包括資源、人力及裝備都不足，遇到火災「亂打」情況嚴重，以目前「搶救人命為第一原則」，不能看到明火或直接朝高溫的牆壁灑水，瞬間產生的火煙恐讓受困者致死，多年來經驗累積加上消防署成立，漸漸提升專業與技術。

「別人往外跑，我們往內衝」陳俊榮說，這就是消防員的使命，他憑著多年在第一線衝鋒陷陣的實際作戰經驗，清楚災害現場快速應變、救人搶救原則，也把每一場火警當作教材向學弟妹傳承經驗。

他還說，在中壢分隊服務時，有次深夜餐廳火警打完火大家準備返隊，又發現頂樓水塔殘火復燃，想說弟兄們都已精疲力盡，就隻身上樓未料踩破隔板摔落，胯下當場遭受重擊，痛到幾乎叫不出來，最後來咬牙滅玩火自己下樓，回家甚至出現尿出血症狀，還好到醫院檢查沒有大礙。

陳俊榮回想雖仍笑說「還好小孩都已經生了」，但仍深刻體認到，民眾有需求消防隨時都在，但消防員需要幫助時不一定有人；除了出入火場，令他印象深刻的重大案件還包括，2008年陸軍眼鏡蛇直升機墜毀民宅、2010年蘇花公路遊覽車掉落山崖，及塔曼山山難等。