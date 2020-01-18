影／電動車代步少了這頂 外國人2個月共遭罰12萬元

電動自行車是出門買菜婆婆媽媽的最愛，也是外籍移工的代步工具，根據台中市警局交大108年11、12月統計，駕駛電動自行車未戴安全帽件數，共計6479件、外籍人士遭取締4220件，比例高達65.13%，短短2個月，外籍人士遭罰12萬餘元，金額可觀。

外籍移工離鄉背井至台灣辛苦賺錢工作，如果因騎乘電動自行車發生交通意外或事故情何以堪，台中市警察局交通大隊統計，108年全年度外籍移工發生1868件交通事故，造成受傷988人、死亡2人的憾事。

交大指出，道路交通管理處罰條例新修訂有關騎乘電動自行車的相關規定，經統計108年10月至11月台中市警局取締違規道路交通管理處罰條例第73條第4項「電動自行車駕駛人未戴安全帽」件數，共計6479件、外籍人士遭取締4220件，比例高達65.13%，外籍人士的罰鍰金額更高達12萬6600元。

為避免外籍人士因語言隔閡、不諳法令而遭開單受罰，並保障移工用路安全，交大特別規畫錄製宣導短片，針對移工常見的違規態樣：騎乘電動自行車未戴安全帽、路口未減速慢行、逆向行駛、行駛禁行機車道、未依兩段式左轉及行人任意穿越車道等，錄製菲律賓、越南、印尼及泰國共四國語言版本進行宣導。