親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

109年大學學測／ 數學科試題與解答

國民黨估韓會大贏37萬票 徐巧芯爆內幕：有神秘民調數字

北市刑大提醒你 過年期間商場、賣場竊案最多

2020-01-18 12:05聯合報 記者廖炳棋／台北即時報導

春節將近，民眾除在家圍爐團員外，也會邀親朋好友外出踏青，台北市刑警大隊指出，不少竊嫌會鎖定在年節期間犯案，民眾外出遊玩時遇到竊案，必然掃興又傷財；刑大肅竊組指出，農曆假期將至，民眾到年貨大街採購、人潮眾多觀光景點、舉家外出遊玩，竊賊蠢蠢欲動，為保障民眾財產安全，警方將針對竊盜熱區加強規畫警力防竊。

警方統計去（2019）年春節期間，竊盜案件發生最多場所為商店、餐飲店、市場、百貨公司、大賣場等最多，第二是公路或停車場，第三是住宅。顯見過年期間，人潮眾多場所較易發生竊盜案，出遊期間停放於路邊的車內財物遭竊，或宵小趁年節期間民眾外出侵入住宅行竊。

另外台北市年貨大街從1月10日至23日登場，除「迪化街商圈」外，更集結「台北地下街」、「後車站商圈」、「華陰街商圈」、「艋舺夜市商圈」、「寧夏夜市商圈」、「榮濱商店街」、「沅陵街商圈」和「四平陽光商圈」，針對年貨大街帶來的人潮，除由轄區警分局規畫執行宣導、防制勤務，以制服防制便衣檢肅，另外規畫刑事警察大隊、保安警察大隊、捷運警察隊等單位警力支援，維護現場安全，並協調義警、民防、巡守隊民力組織，共同維持現場秩序。

為加強民眾防竊觀念，北市刑大肅竊組將在今天下午14時，在西門町行人徒步區（誠品武昌店前）實施防竊情境演練，示範近期竊嫌常使用行竊手法，例如趁人潮眾多、民眾逛街購物及返鄉搭乘捷運等大眾運輸上下車時，疏於防備，以推擠碰撞、用手、報紙、雜誌、雨傘、衣服等擋住視線，行竊民眾身上皮夾、手機等財物；或日前警方逮捕快手偷包賊，趁民眾在餐飲店及商圈美食街及飲料店內用餐消費時，皮包或手機等物品放在桌椅上，竊嫌趁民眾點餐或到洗手間時下手行竊等竊盜手法。

警方也呼籲春節期間民眾舉家外出踏青時，應做好住家防竊措施，重要財物不要放置家中，或請警方、鄰居協助巡查，避免宵小趁機侵入行竊，造成損失。身處人潮擁擠場所應提高警覺，注意查看自己隨身財物，一有發現可疑人士或遭竊情事，應立即撥打「110」報警，以保護民眾財產安全，蒐集證據以方便警方迅速破案。

台北市刑大肅竊組列出年節期間易發生竊案場所。圖/記者廖炳棋翻攝
台北市刑大肅竊組列出年節期間易發生竊案場所。圖/記者廖炳棋翻攝
分享
台北市刑大肅竊組統計年節期間易發生竊案場所。圖/記者廖炳棋翻攝
台北市刑大肅竊組統計年節期間易發生竊案場所。圖/記者廖炳棋翻攝
分享
竊賊在民眾上下樓梯時，就會趁機靠近犯案。圖/記者廖炳棋翻攝
竊賊在民眾上下樓梯時，就會趁機靠近犯案。圖/記者廖炳棋翻攝
分享

年貨大街竊盜警察

延伸閱讀

北市春節期間再拆橋 中正橋重南高架橋年後拜拜

居家防竊 國民女友吸睛

人孔蓋防「犁田」 北市塗抗滑材料

北北基同步！春節計程車加成 20日起10天

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

台北市警松山分局 2019年攔阻詐騙金額1975萬！

2020-01-18 11:57

允文允武樣樣行 中壢分局女實習所長亮麗登場

2020-01-18 11:38

瑞芳警機動派出所平溪宣導春安 巧遇白冰冰直播助攻

2020-01-18 11:46

影／烏龍一場！英男酒醉鬧酒吧誤傳持刀

2020-01-18 11:39

影／電動車代步少了這頂 外國人2個月共遭罰12萬元

2020-01-18 12:48

當街搶奪女子存款2000元 警民聯手制伏扭辦

2020-01-18 12:11

新店資源回收老婦遭堆高機撞倒 送醫急救不治

2020-01-18 11:55

海巡署20周年開放參觀艦艇 台南屏東艦高雄亮相

2020-01-18 11:55

影／中市警大耳金鼠紅包袋超古錐 今起5派出所可免費領

2020-01-18 11:20

被控手機門號供詐騙用 不排除遭冒名申請法官判無罪

2020-01-18 10:57

櫻木花道平交道電氣化工程 警籲遊客注意遵守規定

2020-01-18 10:20

即刻救援！男子打羽球命危 AED搶救鬼門關走一圈

2020-01-18 09:28

以為神不知鬼不覺 詐騙車手取款被逮當場嚇傻

2020-01-18 08:06

10萬匯錯帳戶 郵局代討挨轟詐騙

2020-01-18 00:33

居家防竊 國民女友吸睛

2020-01-18 00:33

廣角鏡／疲勞駕駛闖禍

2020-01-18 00:33

台74線快速道路火燒車 一度車多壅塞

2020-01-17 20:39

老翁領5萬新鈔要發紅包卻掉地上 女拾金不昧警火速找人

2020-01-17 20:27

台南市警局啟動8年條款 農曆年後刑警大調動

2020-01-17 20:08

影／楠梓平價牛排店剛營業……驚竄大火 網大呼：天啊

2020-01-17 18:43

高雄楠梓餐廳火警 下風區域空氣品質惡化

2020-01-17 18:40

春安工作起跑 樹林警啟動15天加強維安

2020-01-17 18:32

獨居陽明山常倒臥仰德大道路邊超危險 警助他安享晚年

2020-01-17 18:04

年關近車手衝一波 警方鎖定作案車輛當街圍捕3人到案

2020-01-17 17:57

國民女友祈錦鈅擔綱 新北警居家防竊宣導短片超吸睛

2020-01-17 17:48

千萬富翁淪為街友又重返社會 他分享脫胎換骨心路歷程

2020-01-17 17:27

日客遊台 她與母吵架 差點無法返日

2020-01-17 17:12

20年沒變的警察常訓改了！新增折返跑、波比跳、跳繩

2020-01-17 17:11

錯匯10萬到他人戶頭請郵局聯絡還錢 老翁：詐騙集團

2020-01-17 16:41

協助找人商討債務 被放鴿子還被債主當出氣筒

2020-01-17 16:29

陸違法抽砂船隻判決沒收 涉案人由馬祖驅離出境

2020-01-17 16:17

國道一號北上龜山段火警 1自小客車燒毀

2020-01-17 16:12

蘇花改禁行機車 但去年至今還是有上千機車闖行

2020-01-17 15:48

開車恍神？女子緩緩駕駛小客車卻自行撞上路邊車輛翻車

2020-01-17 15:27

影／花50萬元開心買二手車卻是贓車 中打破獲竊車集團

2020-01-17 15:11

春節期間平鎮褒忠祠 警連續4天交通疏導管制

2020-01-17 14:50

春假景點不壅塞 龍潭交流道周邊道路疏運管制

2020-01-17 14:42

消防員自製「變臉COCO妹」創意道具 宣導熱水器安全

2020-01-17 14:36

連撞2車又撞斷號誌 疲勞駕駛恍神坐車上

2020-01-17 14:12
看更多

熱門文章

莒光園地少校女主播被捉姦 國防部記大過要汰除她

2020-01-17 13:36

假裝知名攝影師 痘疤男拿手機要正妹在暗巷脫褲拍美臀

2020-01-17 15:12

影／楠梓平價牛排店剛營業……驚竄大火 網大呼：天啊

2020-01-17 18:43

立委當選人伍麗華樁腳涉宴客賄選 各2萬元交保

2020-01-17 12:50

開會打哈欠、吃東西 年薪210萬「電腦碩士」 啥都不會被解雇

2020-01-18 00:15

台鐵太魯閣列車疑遭異物撞擊破窗 乘客受驚嚇換車

2020-01-18 09:13

影／中市警局長賣「聲」 燈會闖關拿「樂高警察樂園」

2020-01-17 16:35

演了16年歹徒 「紅龜」首次化身俠盜勸人向善

2020-01-17 15:47

趁姊姊出門買早餐 竟乘機意圖性侵妹妹

2020-01-18 08:45

錯匯10萬到他人戶頭請郵局聯絡還錢 老翁：詐騙集團

2020-01-17 16:41

影／花50萬元開心買二手車卻是贓車 中打破獲竊車集團

2020-01-17 15:11

老翁忘了老家在哪 警用人臉辨識系統助他尋根

2020-01-17 15:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top