北市刑大提醒你 過年期間商場、賣場竊案最多

春節將近，民眾除在家圍爐團員外，也會邀親朋好友外出踏青，台北市刑警大隊指出，不少竊嫌會鎖定在年節期間犯案，民眾外出遊玩時遇到竊案，必然掃興又傷財；刑大肅竊組指出，農曆假期將至，民眾到年貨大街採購、人潮眾多觀光景點、舉家外出遊玩，竊賊蠢蠢欲動，為保障民眾財產安全，警方將針對竊盜熱區加強規畫警力防竊。

警方統計去（2019）年春節期間，竊盜案件發生最多場所為商店、餐飲店、市場、百貨公司、大賣場等最多，第二是公路或停車場，第三是住宅。顯見過年期間，人潮眾多場所較易發生竊盜案，出遊期間停放於路邊的車內財物遭竊，或宵小趁年節期間民眾外出侵入住宅行竊。

另外台北市年貨大街從1月10日至23日登場，除「迪化街商圈」外，更集結「台北地下街」、「後車站商圈」、「華陰街商圈」、「艋舺夜市商圈」、「寧夏夜市商圈」、「榮濱商店街」、「沅陵街商圈」和「四平陽光商圈」，針對年貨大街帶來的人潮，除由轄區警分局規畫執行宣導、防制勤務，以制服防制便衣檢肅，另外規畫刑事警察大隊、保安警察大隊、捷運警察隊等單位警力支援，維護現場安全，並協調義警、民防、巡守隊民力組織，共同維持現場秩序。

為加強民眾防竊觀念，北市刑大肅竊組將在今天下午14時，在西門町行人徒步區（誠品武昌店前）實施防竊情境演練，示範近期竊嫌常使用行竊手法，例如趁人潮眾多、民眾逛街購物及返鄉搭乘捷運等大眾運輸上下車時，疏於防備，以推擠碰撞、用手、報紙、雜誌、雨傘、衣服等擋住視線，行竊民眾身上皮夾、手機等財物；或日前警方逮捕快手偷包賊，趁民眾在餐飲店及商圈美食街及飲料店內用餐消費時，皮包或手機等物品放在桌椅上，竊嫌趁民眾點餐或到洗手間時下手行竊等竊盜手法。