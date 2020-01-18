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新店資源回收老婦遭堆高機撞倒 送醫急救不治

2020-01-18 11:55聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

新北市一名陳姓老婦（87歲）於今晨7時許，將收集好的回收物帶到新店區中央北三路的資源回收場變賣時，卻遭倒退的堆高機撞倒。陳婦當場陷入昏迷，且右大腿及左手臂骨折，回收場人員見狀緊急報案，並將陳婦送醫搶救，經救治仍宣告不治，詳細事故原因仍待警方釐清。

陳姓老婦（87歲）於今晨7時許，將收集好的回收物帶到新店區中央北三路的資源回收場...
陳姓老婦（87歲）於今晨7時許，將收集好的回收物帶到新店區中央北三路的資源回收場變賣時，卻遭倒退的車堆高機撞倒。記者陳弘逸／翻攝
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事故資源回收

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