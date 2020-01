影／烏龍一場！英男酒醉鬧酒吧誤傳持刀

春安工作上路第二天,高雄市左營區一間酒吧深夜凌晨就有英國籍男子酒醉滋事,還一度誤報說,酒醉男子持刀亂揮舞。警方獲報出動快打部隊、巡邏警組介入處理,男子面對員警盤問時,還頻頻理直氣壯回應「for what」。據了解,英籍男子疑與一名南非籍男子有債務糾紛,懷疑對方在酒吧內,於是大聲叫囂,並沒有持刀情節,隨後快步離去、結束烏龍鬧劇。

57歲英籍男子自稱與酒吧廚師起爭執,但24歲劉姓男廚急撇清,「根本不認識他要找的人」;值勤員警進一步詢問英籍男子,才得知他疑與一名南非籍男子有債務糾紛。警方找遍酒吧,都沒有找到他所說的南非籍男子。

酒醉的英籍男子不罷休,警方詢問他身分資料時,他還頻頻回應「for what(憑什麼)」,還指著酒吧內直說「make sure he will pay me my money」,雙方僵持不下,員警最後在便條紙上寫下轄屬派出所地址、電話,英籍男子才說,「OK, I will call him」。經警方告知權益後,他表態會直接找律師告債務人後,就自行快步離去。

警方確認現場並無持刀情節,也無人受傷,烏龍滋事才就此落幕。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康