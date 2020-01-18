影／烏龍一場！英男酒醉鬧酒吧誤傳持刀

春安工作上路第二天，高雄市左營區一間酒吧深夜凌晨就有英國籍男子酒醉滋事，還一度誤報說，酒醉男子持刀亂揮舞。警方獲報出動快打部隊、巡邏警組介入處理，男子面對員警盤問時，還頻頻理直氣壯回應「for what」。據了解，英籍男子疑與一名南非籍男子有債務糾紛，懷疑對方在酒吧內，於是大聲叫囂，並沒有持刀情節，隨後快步離去、結束烏龍鬧劇。

57歲英籍男子自稱與酒吧廚師起爭執，但24歲劉姓男廚急撇清，「根本不認識他要找的人」；值勤員警進一步詢問英籍男子，才得知他疑與一名南非籍男子有債務糾紛。警方找遍酒吧，都沒有找到他所說的南非籍男子。

酒醉的英籍男子不罷休，警方詢問他身分資料時，他還頻頻回應「for what（憑什麼）」，還指著酒吧內直說「make sure he will pay me my money」，雙方僵持不下，員警最後在便條紙上寫下轄屬派出所地址、電話，英籍男子才說，「OK, I will call him」。經警方告知權益後，他表態會直接找律師告債務人後，就自行快步離去。

警方確認現場並無持刀情節，也無人受傷，烏龍滋事才就此落幕。

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