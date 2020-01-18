親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

109年大學學測／ 數學科試題與解答

國民黨估韓會大贏37萬票 徐巧芯爆內幕：有神秘民調數字

允文允武樣樣行 中壢分局女實習所長亮麗登場

2020-01-18 11:38聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

新年伊始，平時忙碌的中壢警分局注入了一股熱情的活力！107年三等特考班11名同學至中壢警分局實習派出所所長，其中有6名是女性，不僅成績優異，並各自在各領域中表現亮眼，有會自彈自唱自創的才女，有熱愛運動的健將，還有擁有18張證照的金融人才，她們在各領域中發光發熱，更將自身興趣應用於警察工作。

其中來自彰化溪湖的楊曉瑄是國立嘉義大學畢業，目前於龍興所實習，家境小康的她，為了節省補習費在家花了10個月自學函授課程，報考警察三等考試一舉金榜題名，不僅讀書厲害，更是位運動健將，曾於警大校運會中得到鉛球比賽第三名及柔道比賽無限量級第一名，是標準「巾幗不讓鬚眉」的新時代女性。

擁有18張專業證照的魯佩儀，目前於中壢所實習，原先從事於金融業的她，考了18張證照，其中包含金融常識與職業道德、人身保險、期貨、產物保險、投資型、外幣、財富管理、理財人員、信託、會計丙級技術士、office系統等，當初報考警察特考是為了陪妹妹參與消防特考，很幸運的姊妹皆考取了！但佩儀也抱著這份意外及焦慮踏入警察大學，她曾經懷疑自己適不適合，但越接觸到警察實務工作，心中那股正義感及黑白分明的處事態度越來越鮮明，她很感激當初勇敢的自己，也希望未來警察這條路上能幫助更多人。

近日青埔派出所成立青埔「舞告天樂團」，由有「小戴佩妮」之稱的實習所長陳育慈自彈自唱自創歌曲，宣導犯罪預防及交通安全，陳育慈表示，小時候就非常喜歡唱歌，總是亂哼亂唱，什麼都能唱成歌，到大學便希望學習一樣樂器，讓唱歌時能增加伴奏，多些樂趣，於是決定參加吉他社，更開啟了自己對音樂的狂熱，她認為找一首自己喜歡、想詮釋的音樂作為練習動力，發自內心喜歡，才能唱出一首充滿情感的歌曲。

日前中壢分局長劉印宮也在實習座談會上勉勵各位「準戰警們」趁著實習期間，以不同角度及思維，多加學習實務工作的內容、汲取學長姐寶貴的經驗，並將課堂理論與工作實務相互結合，將來投入警察行列才能時時跟上時代的新觀念，成為新世代的波麗士！

107年三等特考班11名同學至中壢警分局實習派出所所長，其中有6名是女性，不僅成...
107年三等特考班11名同學至中壢警分局實習派出所所長，其中有6名是女性，不僅成績優異，並各自在各領域中表現亮眼，有會自彈自唱自創的才女，有熱愛運動的健將，還有擁有18張證照的金融人才。圖／中壢警分局提供
分享
近日青埔派出所成立青埔「舞告天樂團」，由有「小戴佩妮」之稱的實習所長陳育慈自彈自...
近日青埔派出所成立青埔「舞告天樂團」，由有「小戴佩妮」之稱的實習所長陳育慈自彈自唱自創歌曲，宣導犯罪預防及交通安全。圖／中壢警分局提供
分享
來自彰化溪湖的楊曉瑄是國立嘉義大學畢業，為了節省補習費在家花了10個月自學函授課...
來自彰化溪湖的楊曉瑄是國立嘉義大學畢業，為了節省補習費在家花了10個月自學函授課程，於報考警察三等考試一舉金榜題名，不僅讀書厲害，更是位運動健將，曾於警大校運會中得到鉛球比賽第三名及校內柔道比賽無限量級第一名。 圖／中壢警分局提供
分享

警察實習

延伸閱讀

北漂族落腳地 板橋大熱門

中壢警春節交通宣導 易壅塞路段建議改走替代道...

想住新北、桃園選哪區？十大移民熱區出爐

青埔影城、飯店、水族館接連開 桃市年後徵才大...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

台北市警松山分局 2019年攔阻詐騙金額1975萬！

2020-01-18 11:57

瑞芳警機動派出所平溪宣導春安 巧遇白冰冰直播助攻

2020-01-18 11:46

影／烏龍一場！英男酒醉鬧酒吧誤傳持刀

2020-01-18 11:39

影／電動車代步少了這頂 外國人2個月共遭罰12萬元

2020-01-18 12:48

當街搶奪女子存款2000元 警民聯手制伏扭辦

2020-01-18 12:11

北市刑大提醒你 過年期間商場、賣場竊案最多

2020-01-18 12:05

新店資源回收老婦遭堆高機撞倒 送醫急救不治

2020-01-18 11:55

海巡署20周年開放參觀艦艇 台南屏東艦高雄亮相

2020-01-18 11:55

熱門文章

莒光園地少校女主播被捉姦 國防部記大過要汰除她

2020-01-17 13:36

假裝知名攝影師 痘疤男拿手機要正妹在暗巷脫褲拍美臀

2020-01-17 15:12

影／楠梓平價牛排店剛營業……驚竄大火 網大呼：天啊

2020-01-17 18:43

立委當選人伍麗華樁腳涉宴客賄選 各2萬元交保

2020-01-17 12:50

開會打哈欠、吃東西 年薪210萬「電腦碩士」 啥都不會被解雇

2020-01-18 00:15

台鐵太魯閣列車疑遭異物撞擊破窗 乘客受驚嚇換車

2020-01-18 09:13

影／中市警局長賣「聲」 燈會闖關拿「樂高警察樂園」

2020-01-17 16:35

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top