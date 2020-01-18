允文允武樣樣行 中壢分局女實習所長亮麗登場

新年伊始，平時忙碌的中壢警分局注入了一股熱情的活力！107年三等特考班11名同學至中壢警分局實習派出所所長，其中有6名是女性，不僅成績優異，並各自在各領域中表現亮眼，有會自彈自唱自創的才女，有熱愛運動的健將，還有擁有18張證照的金融人才，她們在各領域中發光發熱，更將自身興趣應用於警察工作。

其中來自彰化溪湖的楊曉瑄是國立嘉義大學畢業，目前於龍興所實習，家境小康的她，為了節省補習費在家花了10個月自學函授課程，報考警察三等考試一舉金榜題名，不僅讀書厲害，更是位運動健將，曾於警大校運會中得到鉛球比賽第三名及柔道比賽無限量級第一名，是標準「巾幗不讓鬚眉」的新時代女性。

擁有18張專業證照的魯佩儀，目前於中壢所實習，原先從事於金融業的她，考了18張證照，其中包含金融常識與職業道德、人身保險、期貨、產物保險、投資型、外幣、財富管理、理財人員、信託、會計丙級技術士、office系統等，當初報考警察特考是為了陪妹妹參與消防特考，很幸運的姊妹皆考取了！但佩儀也抱著這份意外及焦慮踏入警察大學，她曾經懷疑自己適不適合，但越接觸到警察實務工作，心中那股正義感及黑白分明的處事態度越來越鮮明，她很感激當初勇敢的自己，也希望未來警察這條路上能幫助更多人。

近日青埔派出所成立青埔「舞告天樂團」，由有「小戴佩妮」之稱的實習所長陳育慈自彈自唱自創歌曲，宣導犯罪預防及交通安全，陳育慈表示，小時候就非常喜歡唱歌，總是亂哼亂唱，什麼都能唱成歌，到大學便希望學習一樣樂器，讓唱歌時能增加伴奏，多些樂趣，於是決定參加吉他社，更開啟了自己對音樂的狂熱，她認為找一首自己喜歡、想詮釋的音樂作為練習動力，發自內心喜歡，才能唱出一首充滿情感的歌曲。