影／中市警大耳金鼠紅包袋超古錐 今起5派出所可免費領

農曆新年倒數，還在為紅包禮俗傷腦筋嗎？紅包禮輕情意重，但吸睛的紅包袋卻能讓收禮者眼睛一亮，台中市第一警分局設計Q版的大耳金鼠燙金紅包袋，率先在廣三SOGO百貨舉辦「交通守規矩，安全鼠於您」宣導活動，可愛紅包袋吸引大人小孩目光，爭相索取。第一警分局指出，即日起在轄區5間派出所值班台提供Q版大耳金鼠燙金紅包袋，數量有限，送完為止。

「好可愛的金鼠紅包袋！」台中市第一警分局昨在百貨舉辦交通宣導活動，特別製作喜氣洋洋Q版的金鼠造型紅包袋，金鼠大大的耳朵抱著金元寶，並將「酒後不開車」、「交通安全行」等宣導標語燙金印製在紅包袋上，紅包袋內放了轄內香火鼎盛的輔順將軍廟過火加持的小神衣及錢母，保佑大家駕車出門萬事平安。

警方表示，現場索取金鼠紅包袋民眾相當熱情，即日起(18日)民眾可洽西區派出所、大誠分駐所、公益派出所、繼中派出所、民權派出所，向值班警員免費索取可愛的金鼠紅包袋，數量有限，送完為止，民眾動作要快。

第一警分局分局長孫太康呼籲，民眾在農曆春節期間，三五好友餐敘席間如有飲酒，切勿酒後駕車，另外返鄉或外出旅遊前除應做好車況檢查外，希能期前妥善規畫行車路線，運用即時路況資訊即可避免塞車。