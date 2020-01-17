老翁領5萬新鈔要發紅包卻掉地上 女拾金不昧警火速找人

家住台南市南區葉姓老翁為了過年應景換新鈔發紅包，今天一早才剛在農會提領完新鈔5萬元，未料，就在返家的路上不慎遺落，所幸有好心吳姓女子目睹並送至台南六分局灣裡派出所，值班警員盧奕竹立即調閱監視器，順利找到鈔票的主人，「沒想到可以找回來」原來愁眉不展葉翁重展笑顏，可以高高興興過個好年。

今天上午10時許，吳女騎車行經南區萬年五街、台86線下，剛好見到1名騎機車的老翁，從口袋掉出一束鈔票，撿起來要還給失主時，卻不見蹤影，她擔心這筆錢是老翁的急用金，趕緊拿到灣裡派出所。

警員盧奕竹了解狀況後，調閱遺失地點前方路口該時段的所有機車，研判葉姓老翁極有可能就是失主，經通知聯繫上他，並詢問其丟失金額及行徑路線均符合後，便將5萬元物歸原主。

葉姓老翁表示，平常都做生意無暇兌換新鈔，今天特地利用空檔前去換取新鈔，想不到卻因自己疏忽而遺落5萬元，所幸有拾金不昧的民眾及警方的熱心幫忙，他說，否則這個農曆年就難過了。