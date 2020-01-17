台南市警局啟動8年條款 農曆年後刑警大調動

警界為了防弊，各縣市警員輪調有6年條款內規，台南市警局合併升格迄今從未執行，警局為活絡刑警人事，適才適所，放寬條件至8年，篩選出符合條件的80位刑警名單，先交16個警分局長及偵查隊長等討論過，預定農曆年後市警局等通盤檢討後調整。市刑大表示，調整幅度及名單仍得視各分局用人單位及考量同仁個人狀況而定。

據調查，這次刑警異動放寬條件至8年，全台南共有80人符合條件，包括29位小隊長、51位偵查佐。然而，台南啟動8年條款消息一出，引發各界關切，被形容為台南刑警的人事大地震。

其實，警界為了防止員警怠惰與人情交往掛鉤等弊端，規定員警在同一單位達6年以上必須異動，被稱為「6年條款」，台南市自合併升格9年來，歷任局長陳子敬、黃宗仁均未執行，現任局長周幼偉則認有活絡刑警人事的必要，預定農曆年後通盤檢討。

然而，員警認為，雖然警方科技不斷進步，但偵辦刑案時，仍會需要地方人脈，在案情膠著時可以很快突破。也有員警指出，如家住歸仁，經調整至新營，每天上下班舟車勞頓，或要遷居他地，不近人情。