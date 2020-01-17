年關近車手衝一波 警方鎖定作案車輛當街圍捕3人到案

30歲李姓及陳姓（24歲）男子擔任車手，昨天中午12時許，駕車前往台南市新營區中山路圓環2家銀行提款機提領現金，但代步車已被警方鎖定為查緝對象，新營警分局發動線上巡邏警力13人前往追捕，在中正路、三民路口攔停後，將人逮捕，並從車內查獲金融提款卡、手機、安非他命、毒品咖啡、提領明細等，並起出贓款5萬元，循線再追到「車手頭」，全案依涉嫌組織犯罪條例、洗錢防制法、詐欺等罪嫌移送法辦。

據了解，施姓女子日前被詐欺集團以「猜猜我是誰」手法詐騙匯款15萬元，該筆款項1月13日14時許在新營區某郵局提款機被提領，新營警分局立即掌握犯嫌，16日12時許，該名車手再度出現在轄內中山路圓環周邊金融機構ATM，共提領3筆贓款11萬元後，開車前往他處準備交付給上手；警方見時機成熟，由中山路所長謝東憲、民治所長吳建華率線上警力共13人實施攔截圍捕查緝，在新營區中正路與三民路口攔停該車輛，在2嫌招供下，再到嘉義市逮到24歲「車手頭」何姓男子。