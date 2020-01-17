國民女友祈錦鈅擔綱 新北警居家防竊宣導短片超吸睛

春節連假將屆，新北市警局為強化民眾居家防竊意識，提供民眾線上居家防竊安檢資訊，於農曆新年前特別邀請「國民女友」祈錦鈅擔任居家防竊宣導大使，以活潑清新的方式拍攝公益宣導短片，推廣警察局創新設計的居家防竊安檢網頁。最特別的是這支宣導短片從編劇、導演、拍攝至剪輯，都由市警局員警一手包辦完成，甚至還有手繪分鏡圖，搭配深受網友喜愛的藝人祈錦鈅擔綱演出美女刑警來公益代言，宣傳效果十足又吸睛。

新北市警局設計的線上居家防竊安檢網站，有別於傳統申請派出所員警到府提供居家安全建議，不需雙方配合時間，僅需操作電腦或手機上網填答問題，即可依家中大門、窗戶及陽台等重點位置進行安全度檢測，完成後提供風險評估及直觀之報告，並對居家易遭竊嫌突破之漏洞提出改善建議，網頁操作看似簡易，但過程一點都不馬虎，各種侵入及遭破壞方式，都是市警局運用勘察管理系統，彙整近年來住宅竊盜案件所產出的大數據分析資料，希望藉此有效提高民眾防竊意識，確保生命財產安全，以呼應市長侯友宜的安居樂業政策，讓市民均能安心有感，幸福快樂過好年。

新北市警局長陳檡文提醒民眾年節期間出門採買年貨或舉家旅行外出時，不要忘記居家安全的重要性，隨時要有防竊意識，留意周遭可疑人事物，提高警覺並且主動關心，勿讓宵小有機可趁。