千萬富翁淪為街友又重返社會 他分享脫胎換骨心路歷程

氣溫陡降，新北市志願服務協會等社會團體今天在新莊區元亨寺台北講堂辦街友圍爐，招待街友享用素食料理，並致贈5百元紅包。其中63歲街友張庚平訴說他從千萬富翁淪為街友，又振作重返社會的心路歷程，眾人動容。

新北市志願服務協會結合財團法人仕招社福基金會、清海無上師世界會和大業慈善會等團體，今天共同為街友圍爐；部立台北醫院協助街友看病換藥，衛生局出動X光車幫街友健檢，另有義剪、洗澡車、職業媒合、歌舞演唱等服務，希望街友改頭換面，迎接新年。

社會局長張錦麗、副局長許秀能、新莊區長朱思戎等人到場致意。仕招基金會課長周哲仁和張錦麗等人一起致贈街友紅包，街友張庚平在圍爐餐會中分享心路歷程。他說，以前整天遊手好閒很「匪類」，兄妹移居瑞典前，一起給他1千多萬，但交代控管的妹妹每月給個 3、4萬作生活費即可，但他利用妹妹心軟說「都是要給我，乾脆一次給，我才不必每個月找妳，很麻煩」，他妹妹起初拒絕，但後來拗不過他苦苦糾纏，終於同意。

「10個月我就花完了」張庚平說，他拿到巨款後日夜泡在賭場裡，賭博賭到胃出血，還輸光千萬財產，流落街頭，生病住院兄妹也傷透心不探視，最後只有社工協助，安置他在觀照園；在主任黃梅英等人鼓勵下決定重返工作崗位，如今已存20多萬元，也買機車、裝假牙，「錢沒有以前多，但心裡覺得很充實」。

觀照園主任黃梅英告訴街友們，想重返社會「天助、人助，也要自助」，必須先「減害治療」，慢慢戒掉以前賭博、喝酒等諸多壞習慣，再協助職涯探索媒合等。