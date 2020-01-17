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他爆吳敦義神秘顧問選前3周就知大敗 網：諸葛亮？

日客遊台 她與母吵架 差點無法返日

2020-01-17 17:12聯合報 記者李隆揆／即時報導

日籍旅客山田小姐日前向台北市警方求助，稱其與母親走散，警方依山田所述通報鄰近派出所尋人，才發現山田因與母親發生爭吵，一怒之下將手機摔壞，並負氣搭車離開，等到氣消卻因手機損壞與母親失聯。

警方表示，1月8日中午，山田小姐搭乘計程車到台北市西門町機動派出所向警方求助，稱其與母親走散，需要警方協助尋人；警員石景旭獲報後立刻聯繫母女2人下榻旅店，並依山田所述通報鄰近派出所協助尋人。

山田向警方說，當天她因細故與母親發生爭吵，一氣之下摔壞手機，隨後搭車離開，未料氣消後，卻因為手機損壞無法與母親聯繫，又不知如何回到旅店與母親會合。

據了解，山田報案後1小時，鄰近的博愛路派出所警方便表示，尋獲一名條件相符的婦人正在找尋女兒，經進一步確認後確定是山田的母親，隨後經由博愛所警方帶至西門町機動派出所，母女才順利團圓，2人相擁而泣。

山田的母親說，當天上午2人吵架後，原本想打電話和女兒和解，卻一直打不通，因隔日就要返回日本，她深怕女兒發生意外，故也向警方報案求助，所幸警方熱心積極、通報聯繫神速，使母女能迅速團圓。

警方提醒，民眾出門在外，若不慎與親人、朋友走散，切勿慌張，應立刻向鄰近派出所尋求協助。

警員石景旭（左）獲報後立刻聯繫母女2人下榻旅店，並依山田所述通報鄰近派出所協助尋...
警員石景旭（左）獲報後立刻聯繫母女2人下榻旅店，並依山田所述通報鄰近派出所協助尋人。記者李隆揆／翻攝
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西門町北市

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