錯匯10萬到他人戶頭請郵局聯絡還錢 老翁：詐騙集團

嘉義謝姓男子日前透過ATM轉帳，不慎按錯一碼數字，將10萬元錯傳到蔡姓女子帳戶，謝男透過郵局去電，發現蔡女移民他國，蔡女父親聽到「匯款」認為是詐騙集團、掛掉電話，謝只能向警方報案，蔡父今天領出10萬元，由友人陪同到警局交給警方，直言對方匯款錯誤造成他困擾，真的很無辜。

「10萬元在這裡，不要再打擾我了！」蔡姓老翁今天拿著一疊10萬元現金到警局，將錢放在桌上就想離開，雖然員警委婉說明只是作業程序，但他直言「感覺很不好」，從頭到尾沒見過對方，卻被警方傳訊、可能涉及侵占，實在很無辜。

蔡姓老翁友人表示，蔡去年底多次接到自稱郵局電話，指有人誤匯款到他女兒帳戶，能否通知女兒將錢領出歸還，蔡姓老翁認為對方是「詐騙集團」，因為女兒早已移民他國，帳戶已多年未用，根本不理會該電話。

他說，沒想到老翁日前接到警方通知、可能涉及「侵占」，才去電住在國外女兒、找出存摺，發現真的多一筆錢，但因此被對方懷疑、甚至可能被提告，真的很倒楣。

「匯款一定要重複確認！」嘉義郵局表示，民眾若錯誤轉帳到他人戶頭，處理程序相當複雜，受款人若是外部銀行，必須透過金融交換中心聯繫；對方若也是郵局，受限個資保護無法提供該存戶資料，只能請另一郵局私下去電說明。