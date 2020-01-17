親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

蔡英文慰留陳師孟？他解讀：希望陳自己滾蛋

警政署：警察體能測驗新制上路 增多項選擇

2020-01-17 16:16中央社 台北17日電

警政署今天表示，從民國85年施行的警察體能測驗將有變革，新增20公尺折返跑及肌耐力測驗，而50歲以上或身體有特殊情況，可用健走等方式替代，各地警局已陸續實施新制。

內政部警政署發布新聞稿指出，施行多年警察體能測驗，過去僅有3000公尺跑步，基層員警期盼改革，署長陳家欽日前至派出所巡迴座談時，得知基層想法，決定提出改革作為。

警政署事後成立「精進警察常年訓練改革專案小組」，邀集國立體育大學、台北市立大學體育學院等專家學者及外勤代表，研商具體改革方案。

警政署指出，綜合學術和實務意見，並參考國軍體能測驗內容，提出新制內容，像是跑步測驗除原有3000公尺跑步，新增20公尺折返跑，另新增伏地挺身、仰臥起坐、波比跳、跳繩的肌耐力測驗項目。

警政署表示，警察體能測驗為一年2次，採上、下半年實施，過去僅有3000公尺跑步，新制上路後，員警在上半年體能測驗，可選擇3000公尺跑步或20公尺折返跑；下半年部分，除伏地挺身、仰臥起坐是固定測驗外，員警可自選波比跳或跳繩。

警政署指出，50歲以上或有心血管疾病等特殊情況，可視身體狀況參加體測，也可選擇3000公尺健走或跳繩與握力測驗代替。

警政署表示，體能測驗改革突破多年舊制，會視執行狀況採滾動式修正，希望提升員警執勤核心體能，確保執勤安全，降低意外發生，各警察機關已陸續實施新制。

警察健走體育

延伸閱讀

海巡金馬澎分署聯手保七總隊 巡弋澎湖海域

嗆「小英拿800萬票請全台吃雞排」！他發言跳...

中職／獅體能測驗 吳國豪折返跑100趟驚艷全...

韓號召百萬庶民凱道造勢 人潮蜂擁而至

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

協助找人商討債務 被放鴿子還被債主當出氣筒

2020-01-17 16:29

錯匯10萬到他人戶頭請郵局聯絡還錢 老翁：詐騙集團

2020-01-17 16:41

陸違法抽砂船隻判決沒收 涉案人由馬祖驅離出境

2020-01-17 16:17

國道一號北上龜山段火警 1自小客車燒毀

2020-01-17 16:12

蘇花改禁行機車 但去年至今還是有上千機車闖行

2020-01-17 15:48

開車恍神？女子緩緩駕駛小客車卻自行撞上路邊車輛翻車

2020-01-17 15:27

春節期間平鎮褒忠祠 警連續4天交通疏導管制

2020-01-17 14:50

春假景點不壅塞 龍潭交流道周邊道路疏運管制

2020-01-17 14:42

消防員自製「變臉COCO妹」創意道具 宣導熱水器安全

2020-01-17 14:36

連撞2車又撞斷號誌 疲勞駕駛恍神坐車上

2020-01-17 14:12

中壢警春節交通宣導 易壅塞路段建議改走替代道路

2020-01-17 13:52

慶119消防節 市長鄭文燦表揚65位消防楷模

2020-01-17 13:24

金門警方辦防搶演練過程超逼真 盼讓民眾過好年

2020-01-17 11:59

U值媒／韓粉父母無助會 看這場世代之爭

2020-01-17 11:38

農曆新年將至 警教民預防好知識

2020-01-17 11:16

醉漢超商點菸又打人 強悍女店員不示弱反抗

2020-01-17 10:52

廂型車連撞2車又撞斷號誌 肇事駕駛還恍神在車上昏睡

2020-01-17 10:38

月底前每晚臨檢路檢 台南警方：讓民眾平安過好年

2020-01-17 10:35

春安工作起跑 仁武警員穿著反光LED背心閃亮出發

2020-01-17 09:47

新興派出所長布達交接 台南警六分局長寄予厚望

2020-01-17 09:08

擦撞砂石車 機車卡車底

2020-01-17 00:00

春安工作起跑 侯友宜到三重慰問警消、發媽祖平安符

2020-01-16 23:34

春安首日台南同步擴檢 黃偉哲：治安、交通不放假

2020-01-16 23:23

釋迦盜落網 台東盼農產納竊盜險

2020-01-16 23:01

春安勤務今第一天 徐國勇：看到警察請大力比一個讚

2020-01-16 22:59

韓國瑜春安慰問警 盛讚巡守隊員如千里眼、順風耳

2020-01-16 22:47

媽媽整理雜物2幼童反鎖屋內 消防員破窗救援

2020-01-16 22:02

騎Gogoro載岳母不慎擦撞砂石車 岳母骨折送醫

2020-01-16 20:53

從市區開車要到醫院抽血 75歲老翁迷途開往曾文水庫

2020-01-16 20:20

男子趁颱風夜開車撞破全聯玻璃 企圖拖走ATM

2020-01-16 19:15

Gogoro不明原因擦撞砂石車 6旬婦受困車底大腿骨折送醫

2020-01-16 18:59

金門副縣長辦公室遭竊 提防宵小縣府增加防盜設備

2020-01-16 17:43

救護車被撞 舞集藝術總監見義勇為徒手撬開車門救人

2020-01-16 16:55

接獲犬隻落海通報 海巡救援不分你我牠

2020-01-16 16:22

台東釋迦竊盜集團 警方今天偵破送辦

2020-01-16 14:58

平溪商店掛黑松汽水、維他露老牌商品照片被控侵權

2020-01-16 14:35

蓬萊派出所長戴政造腦出血搶救 7天是關鍵期

2020-01-16 14:20

租瑪莎拉蒂撞車 修復至少200萬

2020-01-16 14:15

警察好辛苦 cosplay白雪公主菜市場遊街直播

2020-01-16 14:12
看更多

熱門文章

年薪210萬開會打哈欠、吃東西遭炒 法院：難勝任

2020-01-17 07:47

網軍案風波 楊蕙如竟毀在批柯文哲這10字

2020-01-16 17:15

莒光園地少校女主播被捉姦 國防部記大過要汰除她

2020-01-17 13:36

楊蕙如網軍案 PTT八卦板板主將主動提供證據

2020-01-16 22:10

美麗島電子報董事長吳子嘉向李佳芬求償 擬撤告

2020-01-16 17:29

勃起障礙夫鼓勵朋友「大膽用老婆」 詎料兩人早私通

2020-01-17 07:51

「這才是真正的奧步」他發文質疑中選會 法官裁定不罰

2020-01-16 17:20

竹聯幫明仁會長疑遭角頭擄走痛毆 被逼喊：感謝大哥教誨

2020-01-16 21:04

立委當選人伍麗華樁腳涉宴客賄選 各2萬元交保

2020-01-17 12:50

假裝知名攝影師 痘疤男拿手機要正妹在暗巷脫褲拍美臀

2020-01-17 15:12

綠帽建商對小王求償2千萬 法官僅判賠30萬

2020-01-16 21:52

醉漢超商點菸又打人 強悍女店員不示弱反抗

2020-01-17 10:52

新北前議員招待選民吃喝判4年半 高院：腐蝕民主

2020-01-16 18:06

立委當選人伍麗華樁腳涉賄選 檢調搜索

2020-01-17 00:16

酒後砍死2同鄉 台南地檢署複訊後聲押越南移工

2020-01-16 23:16

澎檢攔1.1噸K他命原料 竟計畫藏水肥車搭船來台

2020-01-16 21:22

Gogoro不明原因擦撞砂石車 6旬婦受困車底大腿骨折送醫

2020-01-16 18:59

男子趁颱風夜開車撞破全聯玻璃 企圖拖走ATM

2020-01-16 19:15

韓國瑜春安慰問警 盛讚巡守隊員如千里眼、順風耳

2020-01-16 22:47

詐欺犯要強制工作3年？ 大法庭邀學者激辯2月13日裁定

2020-01-16 19:51

監委獨立行使職權 主任檢察官：要內部自律、自我約束

2020-01-17 10:13

14歲兒突開車門老翁撞上致死 母親未負注意義務判刑8月

2020-01-17 11:49

起訴45天才送審 楊蕙如網軍案最快年後開庭

2020-01-17 00:06

指林佳龍是私菸案「合理嫌犯」 前外交官被求償百萬

2020-01-17 12:34

年關將屆！民進黨新北兩議員涉貪遭收押 先後獲交保

2020-01-17 11:58

助選員涉賄遭檢調約談 立委當選人伍麗華澄清毫不知情

2020-01-16 17:12

首例！黨產會凍8億黨產合法 藍將上訴

2020-01-17 00:27

金門副縣長辦公室遭竊 提防宵小縣府增加防盜設備

2020-01-16 17:43

持不實許可輸入進口貨物挨罰9353萬多元 大創抗罰勝訴

2020-01-17 14:23

獻金案不認罪 張安樂：弄我不如去查檯面上政治人物

2020-01-17 13:11

從市區開車要到醫院抽血 75歲老翁迷途開往曾文水庫

2020-01-16 20:20

騎Gogoro載岳母不慎擦撞砂石車 岳母骨折送醫

2020-01-16 20:53

黨產會凍結國民黨永豐銀帳戶合法 法院：沒違憲

2020-01-16 17:50

不顧未婚妻有孕 他趁賞車調戲女業務「別穿黑絲襪」

2020-01-17 15:45

許金龍樂陞案被判12年 最高法院撤銷有罪判決發回更審

2020-01-16 17:17

收押將近10個月 新北議員陳科名300萬交保

2020-01-16 18:18

廂型車連撞2車又撞斷號誌 肇事駕駛還恍神在車上昏睡

2020-01-17 10:38

維冠倒塌115死 建商等人判賠7億

2020-01-17 00:34

春安首日台南同步擴檢 黃偉哲：治安、交通不放假

2020-01-16 23:23

錯匯10萬到他人戶頭請郵局聯絡還錢 老翁：詐騙集團

2020-01-17 16:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top