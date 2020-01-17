警政署：警察體能測驗新制上路 增多項選擇

警政署今天表示，從民國85年施行的警察體能測驗將有變革，新增20公尺折返跑及肌耐力測驗，而50歲以上或身體有特殊情況，可用健走等方式替代，各地警局已陸續實施新制。

內政部警政署發布新聞稿指出，施行多年警察體能測驗，過去僅有3000公尺跑步，基層員警期盼改革，署長陳家欽日前至派出所巡迴座談時，得知基層想法，決定提出改革作為。

警政署事後成立「精進警察常年訓練改革專案小組」，邀集國立體育大學、台北市立大學體育學院等專家學者及外勤代表，研商具體改革方案。

警政署指出，綜合學術和實務意見，並參考國軍體能測驗內容，提出新制內容，像是跑步測驗除原有3000公尺跑步，新增20公尺折返跑，另新增伏地挺身、仰臥起坐、波比跳、跳繩的肌耐力測驗項目。

警政署表示，警察體能測驗為一年2次，採上、下半年實施，過去僅有3000公尺跑步，新制上路後，員警在上半年體能測驗，可選擇3000公尺跑步或20公尺折返跑；下半年部分，除伏地挺身、仰臥起坐是固定測驗外，員警可自選波比跳或跳繩。

警政署指出，50歲以上或有心血管疾病等特殊情況，可視身體狀況參加體測，也可選擇3000公尺健走或跳繩與握力測驗代替。

警政署表示，體能測驗改革突破多年舊制，會視執行狀況採滾動式修正，希望提升員警執勤核心體能，確保執勤安全，降低意外發生，各警察機關已陸續實施新制。