竹縣消防局首創竹竹苗地區「救護紀錄雲端e化系統」

新竹縣消防局首創竹竹苗地區「救護紀錄雲端e化系統」，救護出勤只需要攜帶救護e化平板，可節省紙張、即時將病人各項數據通知醫院提前做準備，還可請求醫師線上指導救護相關處置，讓急診室直接延伸至到院前。另外，基隆天顯宮捐贈1輛四輪驅動配備救護車，將配發到尖石分隊使用，提升山區救災及緊急救護能量。

為增加救護工作的效率、因應時代趨勢，新竹縣消防局結合網路科技智慧，在竹竹苗地區首創「救護紀錄雲端e化系統」，今天在縣府大廳舉辦發表記者會暨救護車捐贈典禮。

縣長楊文科表示，「救護紀錄雲端e化平板」再次展現科技創新發展，提供體縣民更優質及快速的消防緊急救護服務，同時也感謝天顯宮發揮大愛，捐贈救災救護車輛裝備，讓縣民有感、處處有溫情。

新竹縣消防局表示，以往救護出勤需填寫紙本救護紀錄表，現在只需攜帶平板電腦登打救護資料，除了可節省紙張，還可即時將病人的12導程心電圖及生理監測數據預先通知醫院，並以簡訊通知急診醫師，請求醫師線上指導救護相關處置，讓急診室直接延伸至到院前。

緊急救護科長劉彥承指出，此系統去年11月至12月已測試使用3600多件，情況良好，今年1月起全面實施無紙化，目前全縣30台救護車都配有救護e化平板，未來也將與鄰近桃竹苗區15家醫院合作。