親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

蔡英文慰留陳師孟？他解讀：希望陳自己滾蛋

竹縣消防局首創竹竹苗地區「救護紀錄雲端e化系統」

2020-01-17 15:56聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣消防局首創竹竹苗地區「救護紀錄雲端e化系統」，救護出勤只需要攜帶救護e化平板，可節省紙張、即時將病人各項數據通知醫院提前做準備，還可請求醫師線上指導救護相關處置，讓急診室直接延伸至到院前。另外，基隆天顯宮捐贈1輛四輪驅動配備救護車，將配發到尖石分隊使用，提升山區救災及緊急救護能量。

為增加救護工作的效率、因應時代趨勢，新竹縣消防局結合網路科技智慧，在竹竹苗地區首創「救護紀錄雲端e化系統」，今天在縣府大廳舉辦發表記者會暨救護車捐贈典禮。

縣長楊文科表示，「救護紀錄雲端e化平板」再次展現科技創新發展，提供體縣民更優質及快速的消防緊急救護服務，同時也感謝天顯宮發揮大愛，捐贈救災救護車輛裝備，讓縣民有感、處處有溫情。

新竹縣消防局表示，以往救護出勤需填寫紙本救護紀錄表，現在只需攜帶平板電腦登打救護資料，除了可節省紙張，還可即時將病人的12導程心電圖及生理監測數據預先通知醫院，並以簡訊通知急診醫師，請求醫師線上指導救護相關處置，讓急診室直接延伸至到院前。

緊急救護科長劉彥承指出，此系統去年11月至12月已測試使用3600多件，情況良好，今年1月起全面實施無紙化，目前全縣30台救護車都配有救護e化平板，未來也將與鄰近桃竹苗區15家醫院合作。

另外，天顯宮捐贈1輛總價約270萬元的四輪驅動配備救護車，消防局表示，四輪驅動效能救護車目前在國內僅有10台，將配發予尖石分隊使用，盼救護車能平穩將傷患者送醫，發揮最大成效。

基隆天顯宮捐贈1輛四輪驅動配備救護車，將配發到尖石分隊使用，提升山區救災及緊急救...
基隆天顯宮捐贈1輛四輪驅動配備救護車，將配發到尖石分隊使用，提升山區救災及緊急救護能量。記者陳斯穎／攝影
分享
為增加救護工作的效率、因應時代趨勢，新竹縣消防局結合網路科技智慧，在竹竹苗地區首...
為增加救護工作的效率、因應時代趨勢，新竹縣消防局結合網路科技智慧，在竹竹苗地區首創「救護紀錄雲端e化系統」。記者陳斯穎／攝影
分享

救護車新竹醫師

延伸閱讀

防火宣導有創意 結合消防車著色畫作個人胸章

救護車被撞 舞集藝術總監見義勇為徒手撬開車門...

救護車輪都被撞掉 嘉義車禍7人受傷

影／感謝救命慶重生！嘉義OHCA救回患者與消...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

協助找人商討債務 被放鴿子還被債主當出氣筒

2020-01-17 16:29

錯匯10萬到他人戶頭請郵局聯絡還錢 老翁：詐騙集團

2020-01-17 16:41

陸違法抽砂船隻判決沒收 涉案人由馬祖驅離出境

2020-01-17 16:17

國道一號北上龜山段火警 1自小客車燒毀

2020-01-17 16:12

蘇花改禁行機車 但去年至今還是有上千機車闖行

2020-01-17 15:48

開車恍神？女子緩緩駕駛小客車卻自行撞上路邊車輛翻車

2020-01-17 15:27

春節期間平鎮褒忠祠 警連續4天交通疏導管制

2020-01-17 14:50

春假景點不壅塞 龍潭交流道周邊道路疏運管制

2020-01-17 14:42

消防員自製「變臉COCO妹」創意道具 宣導熱水器安全

2020-01-17 14:36

連撞2車又撞斷號誌 疲勞駕駛恍神坐車上

2020-01-17 14:12

中壢警春節交通宣導 易壅塞路段建議改走替代道路

2020-01-17 13:52

慶119消防節 市長鄭文燦表揚65位消防楷模

2020-01-17 13:24

金門警方辦防搶演練過程超逼真 盼讓民眾過好年

2020-01-17 11:59

U值媒／韓粉父母無助會 看這場世代之爭

2020-01-17 11:38

農曆新年將至 警教民預防好知識

2020-01-17 11:16

醉漢超商點菸又打人 強悍女店員不示弱反抗

2020-01-17 10:52

廂型車連撞2車又撞斷號誌 肇事駕駛還恍神在車上昏睡

2020-01-17 10:38

月底前每晚臨檢路檢 台南警方：讓民眾平安過好年

2020-01-17 10:35

春安工作起跑 仁武警員穿著反光LED背心閃亮出發

2020-01-17 09:47

新興派出所長布達交接 台南警六分局長寄予厚望

2020-01-17 09:08

擦撞砂石車 機車卡車底

2020-01-17 00:00

春安工作起跑 侯友宜到三重慰問警消、發媽祖平安符

2020-01-16 23:34

春安首日台南同步擴檢 黃偉哲：治安、交通不放假

2020-01-16 23:23

釋迦盜落網 台東盼農產納竊盜險

2020-01-16 23:01

春安勤務今第一天 徐國勇：看到警察請大力比一個讚

2020-01-16 22:59

韓國瑜春安慰問警 盛讚巡守隊員如千里眼、順風耳

2020-01-16 22:47

媽媽整理雜物2幼童反鎖屋內 消防員破窗救援

2020-01-16 22:02

騎Gogoro載岳母不慎擦撞砂石車 岳母骨折送醫

2020-01-16 20:53

從市區開車要到醫院抽血 75歲老翁迷途開往曾文水庫

2020-01-16 20:20

男子趁颱風夜開車撞破全聯玻璃 企圖拖走ATM

2020-01-16 19:15

Gogoro不明原因擦撞砂石車 6旬婦受困車底大腿骨折送醫

2020-01-16 18:59

金門副縣長辦公室遭竊 提防宵小縣府增加防盜設備

2020-01-16 17:43

救護車被撞 舞集藝術總監見義勇為徒手撬開車門救人

2020-01-16 16:55

接獲犬隻落海通報 海巡救援不分你我牠

2020-01-16 16:22

台東釋迦竊盜集團 警方今天偵破送辦

2020-01-16 14:58

平溪商店掛黑松汽水、維他露老牌商品照片被控侵權

2020-01-16 14:35

蓬萊派出所長戴政造腦出血搶救 7天是關鍵期

2020-01-16 14:20

租瑪莎拉蒂撞車 修復至少200萬

2020-01-16 14:15

警察好辛苦 cosplay白雪公主菜市場遊街直播

2020-01-16 14:12
看更多

熱門文章

年薪210萬開會打哈欠、吃東西遭炒 法院：難勝任

2020-01-17 07:47

網軍案風波 楊蕙如竟毀在批柯文哲這10字

2020-01-16 17:15

莒光園地少校女主播被捉姦 國防部記大過要汰除她

2020-01-17 13:36

楊蕙如網軍案 PTT八卦板板主將主動提供證據

2020-01-16 22:10

美麗島電子報董事長吳子嘉向李佳芬求償 擬撤告

2020-01-16 17:29

勃起障礙夫鼓勵朋友「大膽用老婆」 詎料兩人早私通

2020-01-17 07:51

「這才是真正的奧步」他發文質疑中選會 法官裁定不罰

2020-01-16 17:20

竹聯幫明仁會長疑遭角頭擄走痛毆 被逼喊：感謝大哥教誨

2020-01-16 21:04

立委當選人伍麗華樁腳涉宴客賄選 各2萬元交保

2020-01-17 12:50

假裝知名攝影師 痘疤男拿手機要正妹在暗巷脫褲拍美臀

2020-01-17 15:12

綠帽建商對小王求償2千萬 法官僅判賠30萬

2020-01-16 21:52

醉漢超商點菸又打人 強悍女店員不示弱反抗

2020-01-17 10:52

新北前議員招待選民吃喝判4年半 高院：腐蝕民主

2020-01-16 18:06

立委當選人伍麗華樁腳涉賄選 檢調搜索

2020-01-17 00:16

酒後砍死2同鄉 台南地檢署複訊後聲押越南移工

2020-01-16 23:16

澎檢攔1.1噸K他命原料 竟計畫藏水肥車搭船來台

2020-01-16 21:22

Gogoro不明原因擦撞砂石車 6旬婦受困車底大腿骨折送醫

2020-01-16 18:59

男子趁颱風夜開車撞破全聯玻璃 企圖拖走ATM

2020-01-16 19:15

韓國瑜春安慰問警 盛讚巡守隊員如千里眼、順風耳

2020-01-16 22:47

詐欺犯要強制工作3年？ 大法庭邀學者激辯2月13日裁定

2020-01-16 19:51

監委獨立行使職權 主任檢察官：要內部自律、自我約束

2020-01-17 10:13

14歲兒突開車門老翁撞上致死 母親未負注意義務判刑8月

2020-01-17 11:49

起訴45天才送審 楊蕙如網軍案最快年後開庭

2020-01-17 00:06

指林佳龍是私菸案「合理嫌犯」 前外交官被求償百萬

2020-01-17 12:34

年關將屆！民進黨新北兩議員涉貪遭收押 先後獲交保

2020-01-17 11:58

助選員涉賄遭檢調約談 立委當選人伍麗華澄清毫不知情

2020-01-16 17:12

首例！黨產會凍8億黨產合法 藍將上訴

2020-01-17 00:27

金門副縣長辦公室遭竊 提防宵小縣府增加防盜設備

2020-01-16 17:43

持不實許可輸入進口貨物挨罰9353萬多元 大創抗罰勝訴

2020-01-17 14:23

獻金案不認罪 張安樂：弄我不如去查檯面上政治人物

2020-01-17 13:11

從市區開車要到醫院抽血 75歲老翁迷途開往曾文水庫

2020-01-16 20:20

騎Gogoro載岳母不慎擦撞砂石車 岳母骨折送醫

2020-01-16 20:53

黨產會凍結國民黨永豐銀帳戶合法 法院：沒違憲

2020-01-16 17:50

不顧未婚妻有孕 他趁賞車調戲女業務「別穿黑絲襪」

2020-01-17 15:45

許金龍樂陞案被判12年 最高法院撤銷有罪判決發回更審

2020-01-16 17:17

收押將近10個月 新北議員陳科名300萬交保

2020-01-16 18:18

廂型車連撞2車又撞斷號誌 肇事駕駛還恍神在車上昏睡

2020-01-17 10:38

維冠倒塌115死 建商等人判賠7億

2020-01-17 00:34

春安首日台南同步擴檢 黃偉哲：治安、交通不放假

2020-01-16 23:23

錯匯10萬到他人戶頭請郵局聯絡還錢 老翁：詐騙集團

2020-01-17 16:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top